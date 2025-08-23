府院黨人事新布局 徐國勇引「出師表」：宮中府中俱為一體

核三重啟公投與7位國民黨立委罷免案今天投開票，徐國勇一早就前往戶籍地北投區投票，並接受媒體聯訪。（記者塗建榮攝）

2025/08/23 09:24

〔記者陳政宇／台北報導〕賴政府預計823投票結束後，展開新一波人事調整。接任民進黨秘書長的徐國勇今（23日）援引三國時期蜀漢丞相諸葛亮所撰「出師表」，強調「宮中、府中，俱為一體」，府院黨一體，地方與中央民代配合行政單位一起努力，國家就會往前走。

核三重啟公投與7位國民黨立委罷免案今天投開票，徐國勇一早就前往戶籍地北投區投票，並接受媒體聯訪，被詢及陸續有部長或次長請辭。

徐國勇回應，這是行政院長和總統的職權，由閣揆提名、總統任命，這是行政院和總統府的事情，他都尊重，相信每個安排都是最好的，縱然有一些媒體獨家先揭露了，不管揭露的最後結果為何，這都是好人選，因為他跟這些人都很熟。

徐國勇也強調，從執政黨的立場來講，府院黨就是要一體，如同「出師表」講的，「宮中、府中，俱為一體」，這樣整個執政團隊才會順利，因為黨也包括民意代表，民意代表當然有地方、有中央，更要配合行政單位一起努力，因此用「出師表」的這句話來形容最好，我們國家就會往前走。

至於，傳出總統府發言人李問將接任國安會副秘書長一職，與現任副祕林飛帆皆未滿40歲，外界解讀賴政府重用年輕人。徐國勇說，民進黨本來就是對年輕人一代接一代，從來沒有停過，至於誰接哪一個職位，那是總統和行政院長的職權，尤其國安會是總統職權，他就不評論。

不過，徐國勇重申，民進黨對年輕是一代接一代，這是一定的，當然比較資深的一代，就必須把經驗給傳承下去，包括政治相關、大家要彼此溝通等等，資深和年輕人能夠結合會更好。

