為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    府院黨人事新布局 徐國勇引「出師表」：宮中府中俱為一體

    核三重啟公投與7位國民黨立委罷免案今天投開票，徐國勇一早就前往戶籍地北投區投票，並接受媒體聯訪。（記者塗建榮攝）

    核三重啟公投與7位國民黨立委罷免案今天投開票，徐國勇一早就前往戶籍地北投區投票，並接受媒體聯訪。（記者塗建榮攝）

    2025/08/23 09:24

    〔記者陳政宇／台北報導〕賴政府預計823投票結束後，展開新一波人事調整。接任民進黨秘書長的徐國勇今（23日）援引三國時期蜀漢丞相諸葛亮所撰「出師表」，強調「宮中、府中，俱為一體」，府院黨一體，地方與中央民代配合行政單位一起努力，國家就會往前走。

    核三重啟公投與7位國民黨立委罷免案今天投開票，徐國勇一早就前往戶籍地北投區投票，並接受媒體聯訪，被詢及陸續有部長或次長請辭。

    徐國勇回應，這是行政院長和總統的職權，由閣揆提名、總統任命，這是行政院和總統府的事情，他都尊重，相信每個安排都是最好的，縱然有一些媒體獨家先揭露了，不管揭露的最後結果為何，這都是好人選，因為他跟這些人都很熟。

    徐國勇也強調，從執政黨的立場來講，府院黨就是要一體，如同「出師表」講的，「宮中、府中，俱為一體」，這樣整個執政團隊才會順利，因為黨也包括民意代表，民意代表當然有地方、有中央，更要配合行政單位一起努力，因此用「出師表」的這句話來形容最好，我們國家就會往前走。

    至於，傳出總統府發言人李問將接任國安會副秘書長一職，與現任副祕林飛帆皆未滿40歲，外界解讀賴政府重用年輕人。徐國勇說，民進黨本來就是對年輕人一代接一代，從來沒有停過，至於誰接哪一個職位，那是總統和行政院長的職權，尤其國安會是總統職權，他就不評論。

    不過，徐國勇重申，民進黨對年輕是一代接一代，這是一定的，當然比較資深的一代，就必須把經驗給傳承下去，包括政治相關、大家要彼此溝通等等，資深和年輕人能夠結合會更好。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播