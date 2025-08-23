核三廠所在南灣里 居民踴躍投票表心聲

南灣居民投票踴躍。（記者蔡宗憲攝）

2025/08/23 09:08

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕今天（23日）是核三廠延役公投投票日，位於核三廠所在地屏東縣恆春鎮南灣里，成為全台矚目焦點。一早，南灣里投票所湧入居民，投票氣氛熱烈，里民們用選票表達對核三廠未來的看法，展現對家鄉能源政策的關切。當地楊姓居民表示，這次公投對南灣里至關重要，「核三廠是我們生活的一部分，一定要去投下這票。」她投完票後，將與丈夫返回嘉義，也完成投票任務。

恆春鎮長尤史經一早不到9點即現身南灣里投票所，投下神聖一票。他呼籲鎮民積極參與，「核三廠就在我們身邊，鄉親的意見對國家能源政策影響深遠，別讓自己的聲音缺席！」他強調，無論支持或反對，投票是民主的展現，盼望恆春鎮民用行動為家鄉發聲。

核三廠內今早依舊忙碌，廠商員工絡繹不絕排隊進廠，顯示核三廠運作未因公投而停擺。南灣里與核三廠的緊密連結，彷彿訴說著數十年來共存的微妙情感。一位不願具名的員工透露，「我們在這工作、生活，核三對我們不只是電廠，更是社區的一部分。」公投結果將如何影響南灣里與核三廠的未來，備受關注。

核三廠內今早依舊忙碌。（記者蔡宗憲攝）

恆春鎮長尤史經前往投票。（記者蔡宗憲攝）

