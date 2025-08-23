為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    黃國昌嗆記者問白癡問題 網揭是民眾黨候選人的女兒……

    昨日針對有記者詢問他有關美國律師資格是否失效的問題時，黃國昌竟當場嗆對方「這個是什麼白癡的問題」，引發外界熱議。（圖擷自臉書）

    2025/08/23 09:19

    蔡百靈／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨主席黃國昌爭議言行再添一樁，除了從昔日反核轉為挺核，以及從消滅國民黨轉為與國民黨同一陣線，昨日針對有記者詢問他有關美國律師資格是否失效的問題時，黃國昌竟當場嗆對方「這個是什麼白癡的問題」，引發外界熱議，後續有其他記者也發文質疑「真的從來沒看過政治人物這樣對待只是『堵麥』問問題的記者」，有網友更爆料，該名被罵的記者，其父親過去曾代表民眾黨參加高雄市長補選，沒想到現在卻遭到民眾黨主席當眾開嗆。

    昨日有記者詢問黃國昌，他的美國律師資格是否失效，是否是因為未定期繳交註冊費，不料黃國昌竟直接嗆「這個是什麼白癡的問題，你把相關的東西看一看好不好」，說完轉頭就走，讓在場媒體傻眼。

    政治工作者周軒也分享這段影片，並指「這位記者我認識，她是一位非常優秀的媒體從業人員，但是她今天問的問題，被黃國昌說是『白癡問題』」。在社群上也可看到有其他記者發文質疑「真的從來沒看過政治人物這樣對待只是「堵麥」問問題的記者。即使是檯面上爭議最高的幾名藍綠政治人物，也從來不曾如此」、「你發公開行程，不就是希望媒體去幫你拍拍照寫寫正面新聞說你好棒棒，不然你要摸魚約會逛街喝下午茶探病，何必昭告天下？媒體也不會閒到沒事幹每天去找你」。

    在臉書上有網友貼出昔日的新聞畫面，質疑「人家爸爸當年可是在沒人看好下、在韓導被罷免後代表民眾黨參加高雄市長補選得下四趴的成績喔」。有PTT鄉民也發文指出，該名被罵的吳姓記者，其父親是曾代表民眾黨出來參加高雄市長補選的吳益政，鄉民稱「當時民眾黨全力輔選助選，信心滿滿，結果發現最後只有4%，柯文哲開票當晚就乾脆跑去台中」、「這位記者當年也被民眾黨捧上天，說是韓兵（韓冰）第二。結果現在被民眾黨主席當眾罵白癡」。

    網友更爆料，該名被罵的記者，其父親過去曾代表民眾黨參加高雄市長補選的吳益政，沒想到現在卻會遭到民眾黨主席當眾開嗆。（資料照）

