大罷免終局之戰 若全盤否決累積31藍委獲「無敵星星」

依規定，同意票數多於不同意票數，且同意票數達原選舉區選舉人總數4分之1以上，即為罷免通過；若罷免失敗，被罷免人剩餘任期內，人民不得再對其提出罷免案。圖為726罷免投票未通過的藍委徐巧芯。（資料照）

2025/08/23 07:30

〔記者李文馨／台北報導〕726首波大罷免皆告失敗，第二波國民黨立委罷免案今天登場，此次投票將決定7位立委的去留。依規定，同意票數多於不同意票數，且同意票數達原選舉區選舉人總數4分之1以上，即為通過；若罷免失敗，被罷免人剩餘任期內，人民不得再對其提出罷免案。若本次罷免案全遭否決，國民黨52席區域立委中，累積將有31席拿下「無敵星星」。

726大罷免全盤皆墨，包含台北市立委王鴻薇、李彥秀、羅智強、徐巧芯、賴士葆；新北市洪孟楷、葉元之、張智倫、林德福、廖先翔；桃園市牛煦庭、涂權吉、魯明哲、萬美玲、呂玉玲、邱若華；台中市廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋；基隆市林沛祥、新竹市鄭正鈐、雲林縣丁學忠、花蓮縣傅崐萁、台東縣黃建賓等24件罷免案皆遭否決。

今天的罷免投票名單包含新北市立委羅明才、台中市立委江啟臣、楊瓊瓔、顏寬恒、新竹縣林思銘，以及南投縣馬文君、游顥，7位立委罷免案投票人總數為169萬4562人。

在門檻部分，中選會公告，新北市第11選區立委羅明才罷免案，投票人數29萬9652人，25%是7萬4913人。新竹縣第2選區立委林思銘罷免案，投票人數23萬8499人，25%是5萬9625人。

台中市有3位立委面臨罷免，中2選區立委顏寬恒罷免案，投票人數30萬7742人，25%是7萬6936人；中3選區立委楊瓊瓔罷免案，投票人數26萬599人，25%是6萬5150人；中8選區立委江啟臣罷免案，投票人數20萬8849人，25%是5萬2213人。

南投縣第一選區立委馬文君罷免案，投票人數18萬4153人，25%是4萬6039人；投2選區立委游顥罷免案，投票人數19萬5068人，25%是4萬8767人。

依「公職選罷法」第90條第1、2項規定，罷免案投票結果，有效同意票數若多於不同意票數，且同意票數達原選舉區選舉人總數4分之1以上，即為通過；反之，有效罷免票數中，不同意票數多於同意票數或同意票數不足前項規定數額者，均為否決。

