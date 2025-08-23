75萬首投族看過來！先領罷免、再領公投 投票三寶必帶身分證

民眾投票三寶必帶身分證，若忘記帶印章、投票通知單仍可行使投票權。（資料照）

〔記者李文馨／台北報導〕第二波國民黨立委罷免案與核三重啟公投今天登場，投票時間自上午8時到下午4時止。本次具有投票權資格的選民首破2000萬人，首投族約有75萬人，提醒民眾投票三寶必帶身分證，若忘記帶印章、投票通知單仍可行使投票權。

全國性核三重啟公投今天投開票，公投主文為「您是否同意第三核能發電廠經主管機關同意確認無安全疑慮後，繼續運轉？」該公投案的投票權人數為2000萬2091人，公投通過至少要有500萬523張同意票。

此外，國民黨立委羅明才、江啟臣、楊瓊瓔、顏寬恒、林思銘、馬文君、游顥等7件罷免案也在今天舉行。根據「公職選罷法」規定，同意票數多於不同意票數，且同意票數達原選舉區選舉人總數4分之1以上，才算通過。

公投與罷免投票年齡門檻不同，依規定，國民年滿18歲且未受監護宣告，並在中華民國繼續居住6個月以上，即有公民投票權。罷免則是年滿20歲、具中華民國國籍者，必須在罷免選區設籍並繼續居住滿4個月以上。

在領票及開票流程，中選會說明，罷免案與公投案投票方式採「領、領、投」進行，民眾進入投票所後，先領取罷免票，再領取公投票，一起圈選後分別投入各自票匭，開票順序則先開罷免票，再開公投票，但民眾若將罷免票或公投票誤投票匭，依法仍屬有效投票。

中選會也提醒五大禁制事項，第一，投票日雖未禁止公投宣傳活動，但不得從事罷免活動或有其他競助選行為。第二，不得穿著佩帶具有公民投票相關文字、符號或圖像的貼紙、服飾或其他物品、在場喧嚷或干擾、勸誘他人投票或不投票。第三，不得攜出公投票或罷免票。第四，不得撕毀公投票或罷免票。第五，不可於圈定後將圈定內容出示他人。

對於藍營人士號召選民將投票意向寫在掌心，中選會說，若未有影響或勸誘他人之投票行為者，公職選罷法尚未有禁止規範；反之，若非純為自己投票使用的註記，而另有影響或勸誘他人的投票行為時，或有觸法可能。

