罷免顏寬恒選前之夜 蔡其昌：有人言論威脅台灣主權

蔡其昌強調站出來罷免的理由，因擔心有人言論對台灣主權，對中華民國存在充滿威脅。（記者陳建志攝）

2025/08/22 22:59

〔記者陳建志／台中報導〕「中二解顏」團隊今晚在烏日舉辦「拒絕貪汙，烏日罷前之夜」晚會，吸引上千位民眾到場，民眾高喊「拒絕貪汙，我同意」，民進黨立委蔡其昌也現身站台，強調罷免顏寬恒的理由，是因為我們擔心台灣被一群和對岸同一個鼻孔出氣，對台灣主權，對中華民國存在充滿著威脅，罷免是因為我們愛台灣、愛子孫、為了未來才站出來。

蔡其昌說，726後看到大家都沒力、很鬱卒，但其實台灣人沒有輸，可能民進黨要檢討，但台灣人沒輸，因為我們已經連署成功、罷免成案，代表很多人有同樣的想法，對政治人物表現不滿意，除非是死亡連署，不然若是一個人一個人簽出來的都很成功，只是差在和我們意見一樣的不夠多，造成罷免不成功，但並不表示我們罷免理由不對。

蔡其昌說，那麼多人在街頭連署、做志工，罷免顏寬恒的理由，是因為我們擔心台灣被一群和對岸同一個鼻孔出氣，對台灣主權，對中華民國存在充滿著威脅，對台灣的民主發展，長遠來看這樣的言論是很不對的，所以我們站出來，立法院的預算可以這樣亂刪嗎？立法權可以侵犯行政權嗎？要讓中華民國的憲法、民主憲政可以推動，所以大家站出來，所以我說罷免是因為愛台灣、愛子孫、為了未來，我們才站出來。

蔡其昌說，投票沒贏人家，不是我們的理念不對，而是因為投票行為有百百種，就像有人覺得1萬元很重要，這不是我們能控制的，請大家不要失志，台灣人沒輸，大家站出來罷免其實有用，因為過去這2、3個月藍白立委變得收斂，國民黨、民眾黨推出的爭議性法案變少，雖沒成功但不能失志，若他們繼續亂搞，2026市長、議員；2028總統、立委選舉都有機會，大家要繼續關心台灣的民主，對未來充滿信心。

