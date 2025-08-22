為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    怒嗆黃國昌！恆春人核三公投政治霸凌：今日恆春 明日新北

    核三廠。（記者陳彥廷攝）

    核三廠。（記者陳彥廷攝）

    2025/08/22 22:50

    〔記者陳彥廷／屏東報導〕核三延役公投明天（23日）就要投票，藍白立委日前「突襲式考察核三廠」，恆春在地團體到大門抗議，1名黑衣黑眼鏡男子大喊「今日恆春、明日萬里、貢寮、石門」，還嗆提案的民眾黨主席、立委黃國昌，這是只為了自己的政治利益而提出的政治霸凌，「ㄟ哄乾來恆春找我」，旁邊抗議民眾順勢一句「臭俗辣」，群情激憤。

    這名男子是余姓恆春人，他當天說，這個公投完全就是個多數霸凌少數的畜生的行為，也不是一個國會議員該做的事情，如果是一個合格的國會議員，就不應做這樣的政治霸凌恆春半島這個不到5萬人口的地方，怎不去提核一、二、四？就是因為黃國昌要選新北市長，為了自己的政治利益，只看得到自己。他嗆黃國昌，「ㄟ哄乾來恆春找我」，今日恆春，明日新北，新北市的百姓等著看、等著瞧，我們的下場就是你們的明天。

    本報找到余姓男子，他受訪說，恆春半島居民面對的就是政治霸凌，為何黃國昌今天會單挑核三，為何不是核一、二、四（分別位於石門、萬里、貢寮），因為都在新北，恆春人下場就是就是因為他的個人政治利益，動員多數人來霸凌恆春人，新北核電廠旁邊的人也不用開心，明天就是萬里、貢寮、石門，今日恆春人、明天就是這3區的人的下場。

    「不要說屏東、恆春，位處環太平洋地震帶的台灣都不適合核電！」林姓解說員說，建廠時在外求學，回到家鄉才發現已被強迫裝設核電廠，威權時代恆春人只能隱忍，核三廠確實位於活動斷層與泥岩地層之上，現在除役卻又是多數霸凌恆春半島，讓恆春人不得安寧？

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播