怒嗆黃國昌！恆春人核三公投政治霸凌：今日恆春 明日新北

核三廠。（記者陳彥廷攝）

2025/08/22 22:50

〔記者陳彥廷／屏東報導〕核三延役公投明天（23日）就要投票，藍白立委日前「突襲式考察核三廠」，恆春在地團體到大門抗議，1名黑衣黑眼鏡男子大喊「今日恆春、明日萬里、貢寮、石門」，還嗆提案的民眾黨主席、立委黃國昌，這是只為了自己的政治利益而提出的政治霸凌，「ㄟ哄乾來恆春找我」，旁邊抗議民眾順勢一句「臭俗辣」，群情激憤。

這名男子是余姓恆春人，他當天說，這個公投完全就是個多數霸凌少數的畜生的行為，也不是一個國會議員該做的事情，如果是一個合格的國會議員，就不應做這樣的政治霸凌恆春半島這個不到5萬人口的地方，怎不去提核一、二、四？就是因為黃國昌要選新北市長，為了自己的政治利益，只看得到自己。他嗆黃國昌，「ㄟ哄乾來恆春找我」，今日恆春，明日新北，新北市的百姓等著看、等著瞧，我們的下場就是你們的明天。

請繼續往下閱讀...

本報找到余姓男子，他受訪說，恆春半島居民面對的就是政治霸凌，為何黃國昌今天會單挑核三，為何不是核一、二、四（分別位於石門、萬里、貢寮），因為都在新北，恆春人下場就是就是因為他的個人政治利益，動員多數人來霸凌恆春人，新北核電廠旁邊的人也不用開心，明天就是萬里、貢寮、石門，今日恆春人、明天就是這3區的人的下場。

「不要說屏東、恆春，位處環太平洋地震帶的台灣都不適合核電！」林姓解說員說，建廠時在外求學，回到家鄉才發現已被強迫裝設核電廠，威權時代恆春人只能隱忍，核三廠確實位於活動斷層與泥岩地層之上，現在除役卻又是多數霸凌恆春半島，讓恆春人不得安寧？

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法