獨家》動員法師挺馬文君反罷免投票？公文曝光 中台禪寺回應了

中台禪寺動員戶籍在埔里的法師22日傍晚返寺，23日依提示小單所寫的內容，帶投票通知到投票所投票。（民眾提供）

2025/08/22 22:17

〔記者陳鳳麗／南投報導〕第二波罷免明天（23日）就要投票，中台禪寺「動員公文」今晚曝光，通知戶籍在埔里鎮各里的法師傍晚回山掛單，先赴知客室報到，晚間男女法師各在不同地點領投票通知，並依提示所寫的集合時地，配合前往各投票所投票，投票時若遇媒體採訪不作任何答復。外傳這是為支持馬文君反罷免投票；寺方澄清，法師投票通知單寄到中台禪寺，公文是請法師返寺拿通知，投票是他們的公民權利，但不會指定要投同意或不同意。

中台禪寺本寺和散居各地精舍的出家師非常多，有人向本報提供動員各法師返寺準備投票的公文，內容是要求回寺掛單的法師，在今日下午5時前到知客室報到。

今晚7到8時，男女法師各在不同地點領取投票通知相關資料，23日依提示小單所寫的集合時間和地點，配合前往各投票所投票。這些回寺集合隔日再投票的法師，並有依設籍的里分組，公文顯示哪些法師屬於哪一組、哪一里。

公文還重點提醒，法師一律穿咖啡色長衫，應注意威儀，不揹僧袋，不得帶手機進入投票所、不得喧嘩（譁）亮票，以免違反選罷法。投票時若遇媒體採訪，微笑回應，不作任何言詞答覆。

據透露，馬文君與中台禪寺關係良好，發公文動員設籍埔里的法師們返寺投票，是為了支持馬文君反罷免而回埔里投票。寺方澄清，公文只是請法師們返回埔里投票，因為投票是他們的權利，但寺方不會要求要投同意或不同意罷免。

作家顏擇雅因馬文君揚言對她提告，即在個人臉書連續寫了多篇談馬文君的文章，其中8月11日的臉書文章，即提到中台禪寺是馬文君另一個政治資本，質疑禪寺的出家眾是否為組織最精良的投票部隊？

中台禪寺動員投票的公文，設籍在埔里不同里的法師都有分組。（民眾提供）

中台禪寺說，法師投票通知單寄到中台禪寺，公文是請法師返寺拿通知，投票是他們的公民權利，不會指定要投意或不同意。（資料照）

