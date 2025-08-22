罷免羅明才選前之夜爆插曲 男子嗆聲「這裡是我家」遭警帶回

一名男子突然嗆聲「現在幾點了，這裡是我家」，被警方告知對方有申請路權，但男子不罷休要警方拿公文出來，最後被警帶往住家。（記者羅國嘉攝）

2025/08/22 22:26

〔記者羅國嘉／新北報導〕第二波罷免案投票明（23日）登場，新北罷免藍委羅明才團體「拔羅波」今（22）日舉辦「罷免羅明才選前之YA」，力催同意罷免票，活動在晚上6點30分開始，晚間7點許，現場人潮從舞台望去已看不到盡頭。近8時許，一名男子突然嗆聲「現在幾點了，這裡是我家」，被警方告知對方有申請路權，但男子不罷休要警方拿公文出來，最後被警帶往住家。

「拔羅波」今天晚上在新店建國游泳池前進行造勢晚會，現場越晚人潮越多，但在晚間8點多時，一名身穿綠色外套男子突嗆聲「現在幾點了，這裡是我家」，警方向前告知男子罷團有申請路權，但他不信仍要求警方拿出公文，過程更不斷謾罵記者、志工「拍什麼，叫電視台來，你們這些王八蛋、白癡。」等難聽言詞。

新店警分局副分局長曾柏仲當場警告男子，「現在依我的職權告訴你，他們是有合法申請，請你不要在現場打擾他們的合法申請，如果你再這麼激動，將依法管束。」最後男子情緒才穩定，且被曾柏仲帶回住家。

民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤呼籲選民，堅定的站出來罷免羅明才，罷免黑道的勢力、藍白共犯集團在立法院推動民主政變。

