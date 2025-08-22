為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    罷免羅明才選前之夜爆插曲 男子嗆聲「這裡是我家」遭警帶回

    一名男子突然嗆聲「現在幾點了，這裡是我家」，被警方告知對方有申請路權，但男子不罷休要警方拿公文出來，最後被警帶往住家。（記者羅國嘉攝）

    一名男子突然嗆聲「現在幾點了，這裡是我家」，被警方告知對方有申請路權，但男子不罷休要警方拿公文出來，最後被警帶往住家。（記者羅國嘉攝）

    2025/08/22 22:26

    〔記者羅國嘉／新北報導〕第二波罷免案投票明（23日）登場，新北罷免藍委羅明才團體「拔羅波」今（22）日舉辦「罷免羅明才選前之YA」，力催同意罷免票，活動在晚上6點30分開始，晚間7點許，現場人潮從舞台望去已看不到盡頭。近8時許，一名男子突然嗆聲「現在幾點了，這裡是我家」，被警方告知對方有申請路權，但男子不罷休要警方拿公文出來，最後被警帶往住家。

    「拔羅波」今天晚上在新店建國游泳池前進行造勢晚會，現場越晚人潮越多，但在晚間8點多時，一名身穿綠色外套男子突嗆聲「現在幾點了，這裡是我家」，警方向前告知男子罷團有申請路權，但他不信仍要求警方拿出公文，過程更不斷謾罵記者、志工「拍什麼，叫電視台來，你們這些王八蛋、白癡。」等難聽言詞。

    新店警分局副分局長曾柏仲當場警告男子，「現在依我的職權告訴你，他們是有合法申請，請你不要在現場打擾他們的合法申請，如果你再這麼激動，將依法管束。」最後男子情緒才穩定，且被曾柏仲帶回住家。

    民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤呼籲選民，堅定的站出來罷免羅明才，罷免黑道的勢力、藍白共犯集團在立法院推動民主政變。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播