罷免顏寬恒罷前夜「中二解顏」怒吼：終結盤據台中海線30多年顏家

「中二解顏」在罷前之夜怒吼道，終結盤據台中海線30多年的顏家。（記者黃旭磊攝）

2025/08/22 21:45

〔記者黃旭磊／台中報導〕「拒絕貪污，烏日罷前之夜」今晚在烏日區中和紡織廠旁舉行，「中二解顏」領銜人童香蘭、發言人林宣宏率領紫衣志工上台，林宣宏怒吼道，顏寬恒貪汙罪被一審判刑7年10月，早就應該下台等待司法判決，拜託選民挑戰盤據台中海線30多年的顏家，讓中二選區找回陽光藍天。

綠委何欣純、蔡其昌及民進黨台中市議會黨團總召王立任、副召張芬郁，烏日在地議員張家銨、曾威及謝家宜、林德宇、李天生、張玉嬿、鄭功進、陳淑華，江肇國、陳俞融及黃守達等11名議員到場力挺。

綠委何欣純說，726失敗是成功之母，823一定要出來投票，堅持「蹽溪過嶺向前走」是台灣民主精神，公投案核三重啟要投不同意，罷免投同意，今天一定要成功，台灣加油。

林宣宏逐一感謝反共護台志工聯盟、台中市全面罷免協會、各地罷團及民進黨立委何欣純、蔡其昌及所有台中市議員名字，感謝一路走來協助。

林宣宏說，顏寬恒仍繼續用龐大資源人脈在做里長政績，難道中二鄉親是這樣被收買，顏一審被判刑7年10月，早就應該下台等待司法判決，拜託選民挑戰盤據台中海線30多年的顏家，讓中二找回陽光藍天。

中二解顏領銜人童香蘭說，超過3萬7千份罷免顏寬恒連署，不是冷冰冰的文件，而是「團隊要讓中二有未來的決心」，唯有罷免貪污立委才能終結黑金地方派系壓迫，罷免顏寬恒，中二才有新未來。

