中二罷顏寬恒晚會壓軸 陳柏惟籲用罷免讓顏下台 用選票說「台灣是我們的」

「拒絕貪汙，烏日罷前之夜」晚會今晚登場，前立委陳柏惟壓軸登台，呼籲大家明天出來投票，用選票說：「台灣是我們的」。（記者陳建志攝）

2025/08/22 21:34

〔記者陳建志／台中報導〕中二解顏團隊今晚在烏日舉辦「拒絕貪汙，烏日罷前之夜」晚會，吸引上千位民眾到場，民眾高喊「拒絕貪汙，我同意」，前立委陳柏惟壓軸登台表示，這個選區這幾年經歷多次的罷免投票，代表這個選區是最民主的，呼籲大家用罷免讓顏寬恒下台，讓他好好重新做人，也請大家永遠不要失志，用選票說：「台灣是我們的」。

前立委陳柏惟表示，中二選區這幾年經歷選舉、罷免、補選、選舉、罷免，幾乎1年選一次，這代表這區是最民主的一區，而民主要做人民覺得對的事，4年前大家讓他有機會在這區當立委，非常感謝大家，並說這個地方的發展，已經給沙鹿半山腰的顏家拖延，我們從不敢說話到現在每次出來表達意志，每張選票都是民主意志的呈現，還說顏家優點除了有錢，實在是想不出第二項。

請繼續往下閱讀...

陳柏惟說，台灣上個月對美國出超126億，比中國還好，不過這些事情在野黨都不會說，他們就是要讓大家覺得台灣沒希望。並說自己雖被罷免但沒失志，每天都過得很好，這是要證明這個選區當初選擇沒錯。

陳柏惟說，2019年自己出來參選時，沒想到這麼多志工出來幫忙，強調大家只要1天關心政治，就會永遠關心政治，要用選票說：「台灣是我們的」，這個選區從李順涼校長、陳世凱、自己還有林靜儀，大家都知道很困難，不過這個選區從過去不敢說政治，到現在已經越來越好。

陳柏惟說，我們要跟顏寬恒說，民主可以討論，但絕對不是密室協商，而投票是一個價值觀，用罷免讓顏寬恒下台，讓他好好重新做人，鼓勵大家只要有一口氣在，就會永遠出來投票，永遠都不會失志，並說未來一定會越來越好，大家明天抱著快樂的心情出來投票，為了台灣出來投票。

