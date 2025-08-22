現身許智傑茶餅會 黃捷：他對城市非常具有擘劃和願景

立委黃捷、民進黨高市議員郭建盟、湯詠瑜、陳慧文，今晚出席許智傑茶餅會。（許智傑團隊提供）

2025/08/22 21:23

〔記者王榮祥／高雄報導〕積極投入民進黨高雄市長初選的立委許智傑，今晚在高雄苓雅區舉辦市政說明，該選區立委黃捷也現身會場，提及自己當時面臨罷免時，許智傑第一個站出來，她形容許智傑是一位對城市非常具有擘劃和願景的人。

許智傑今晚在苓雅舉辦的市政說明會上，除立委黃捷，該區民進黨資深議員郭建盟、台美雙律師議員湯詠瑜、以及鳳山區資深議員陳慧文、高市議員黃文益服務團隊、還有苓雅區里長聯誼會林志田主席率領的22位在地里長到場，氣氛熱絡。

黃捷表示，非常感恩當時自己面臨罷免時，許智傑委員第一個站出來跟她一起攜手抵抗惡罷，到現在仍感謝在心頭；她提到對許智傑的認識，形容許智傑是一個對城市非常具有擘劃和願景的人，例如鳳山溪沿岸整治、捷運黃線推動、人行道鋪設、各級學校建設經費等。

鳳山在這段時間「有感的」飛速改變，成為高雄這座城市的核心蛋黃區，有此可見，若智傑委員有幸可擔任市長，高雄市的發展可以很放心地交給他。

許智傑說明，苓雅跟鳳山緊鄰，兩行政區都是高雄在行政、住宅、商業匯集的地方，因此被視為南高雄都會發展核心的「高雄中城」，這幾年她推動台鐵機廠轉型成1.5萬坪的全齡親子遊樂園、衛武營國家藝文中心的設置、三井Lalaport的招商、黃線捷運的動工，都收到地方不少正面回饋，很感謝今天到場的鄉親好友，會謹記市民託付和期盼，繼續為高雄走闖努力。

許智傑進一步提出，過去高雄縣民服務時間，是一個行政團隊與市民可以直接溝通的機會，如他順利當選市長、也會回覆這個與市民直接溝通的平台，讓市民可以直接無障礙與他溝通。

許智傑感謝苓雅鄉親相挺。（許智傑團隊提供）

立委許智傑今晚在苓雅區舉辦茶餅會，場面熱絡。（許智傑團隊提供）

