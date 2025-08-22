李問內定國安會副秘 曾投入民進黨最艱困選區選舉

國安會副秘書長徐斯儉將接任駐美代表，國安會副秘書長一職，可望由總統府發言人李問接任。（資料照）

2025/08/22 21:25

〔記者蘇永耀／台北報導〕賴清德政府將啟動新一波人事改組，調整將以內閣人事為主，但也涉及府黨方面相關連動。此外，因應台美新情勢，賴總統接下來也將調整國安團隊，包括駐美代表都傳出異動，由國安會副秘書長徐斯儉接替現任代表俞大㵢。據指出，徐未來確定接任駐美代表，國安會副秘書長一職，可望由曾任民進黨國際事務部主任的總統府發言人李問接任。

李問與另一位現任國安會副秘書長林飛帆，都是賴總統上任後，積極栽培的新一代國安團隊人才。

請繼續往下閱讀...

李問36歲，台灣大學人類學系學士、美國芝加哥大學社會科學碩士學歷，役畢後擔任「台北時報」（Taipei Times）記者。父親是社會學者李丁讚。

李問雖長於國際外交議題，但對國內政治也積極投入。2019年出任民進黨發言人之一，同年底投入2020年連江縣立委競選，獲706票，雖是民進黨最艱困的選區之一，但已比上次2008年綠營所獲142票有相當的成長。

落選後的李問表示，連江縣是民進黨唯一沒有地方黨部的縣市，宣示將展開籌備。並在2020年7月正式成立連江縣黨部，李問經由黨員票選當選首任連江縣黨部主委。

李問2022年投入連江縣長選舉以586票落選，再獲徵召參選2024連江縣立委選舉，最後獲1382票，敗給獲得3118票連任的國民黨立委陳雪生。

2024年2月，李問出任民進黨國際事務部主任，推動政黨外交、智庫學者交流、民間團體交流等，而在總統賴清德2024年上任後，李問也被拔耀擔任總統府發言人。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法