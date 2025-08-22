罷免羅明才選前之夜 綠營高喊「屢敗屢戰、守護民主、終結黑勢力」

推動罷免新北市國民黨立委羅明才的公民團體「拔羅波」晚上在新店建國游泳池前進行「罷免羅明才選前之YA」造勢晚會。（記者羅國嘉攝）

2025/08/22 21:06

〔記者羅國嘉／新北報導〕第二波罷免案明天就要投票，今晚是「罷前之夜」，罷免新北市國民黨立委羅明才公民團體「拔羅波」在新店建國游泳池前舉行「罷免羅明才選前之YA」造勢晚會。綠營說，罷免羅明才是一場艱困的戰役，但會堅持民主精神「屢敗屢戰」，籲罷免羅明才終結黑道勢力與藍白共犯結構。

綠營新北市黨部與「拔羅波」和新北市議員陳乃瑜、陳永福及民進黨發言人吳崢，上午隨「大文山來罷」車隊掃街，前進深坑、安坑與新店市區等地；晚上6點30分則在建國游泳池前進行造勢晚會，邀吳崢、綠委吳思瑤與林楚茵、新北市黨部主委蘇巧慧、議員卓冠廷等人到場宣講，把握最後衝刺。

吳思瑤說，藍白陣營在立院散播仇恨與謠言，但與罷免團體並肩走進台灣社會每個角落時，能收受到正能量。罷免羅明才是一場艱困的戰役，她白天守護立法院，晚上則到7罷區與公民站在一起。民進黨會堅持民主精神「屢敗屢戰」，她呼籲選民在823堅定站出來投同意，罷免羅明才，終結黑道勢力與藍白共犯集團，守護台灣民主。

蘇巧慧則說，726的結果雖然不盡理想，但大家堅持的憲政秩序應該要被守護。這段艱困的道路大家從沒放棄，呼籲選民出門投票，投「同意罷免」，告訴台灣的大家，有人在意憲政秩序，有人願意守護台灣價值；另一張票則要投「不同意」票，告訴大家「我們要有安全的能源，不要核廢在台灣。」

吳崢說，新店向來被視為深藍、艱困選區，但因為罷團的努力，讓外界看到仍有許多堅定守護民主，與台灣價值的民眾在奮戰。立法院必須持續深化民主、強化國防，為下一代打造更好的台灣，呼籲新店選民投下同意罷免票，以行動展現對台灣的愛。

民進黨發言人吳崢（左）、綠委吳思瑤（右）、新北市黨部主委蘇巧慧（中）等人力挺罷團「拔羅波」。（記者羅國嘉攝）

民進黨發言人吳崢（中）、綠委吳思瑤（右1）、新北市黨部主委蘇巧慧（右2）、新北市議員石一佑（左2）等人力挺罷團「拔羅波」。（記者羅國嘉攝）

公民團體「拔羅波」舉行「罷免羅明才選前之YA」造勢晚會，現場人潮綿延。（記者羅國嘉攝）

公民團體「拔羅波」舉行「罷免羅明才選前之YA」造勢晚會，現場人潮綿延。（記者羅國嘉攝）

