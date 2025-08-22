朱立倫喊5字訣「不同意罷免」林思銘 核3延役催票拚「同意」

國民黨主席朱立倫（中）今晚用5字訣「不同意罷免」，呼籲新竹縣的鄉親反對罷免立委林思銘。（記者黃美珠攝）

2025/08/22 20:39

〔記者黃美珠／新竹報導〕明天是全國公投暨第2波罷免案的投開票日，名列被罷免名單的國民黨新竹縣第2選區立委林思銘今晚在竹東戲曲公園舉辦「團結之夜~新竹再贏一次」選前之夜做最後衝刺，國民黨從中央到地方傾全黨之力到場站台。壓軸出場的黨主席朱立倫用2字訣「同意」替核3延役催票，用5字訣「不同意罷免」，呼籲新竹縣以此展現團結的力量，把林思銘留在國會繼續再戰。

朱立倫說，726讓大家看到全台24個選區用最智慧、真正的民主素養告訴總統賴清德：不能選後就翻桌重選，不能賴皮不算。真正的民主是「少數要服從多數」，不是賴清德說的「票多不算贏」。

他說，林思銘是國會的關鍵力量，他在國會最大的貢獻就是當國民黨團書記長時通過了財劃法，讓新竹縣1年多了185億，特別是新竹為台灣高科技地區，非常需要這筆經費來建設地方、照顧民眾。此外他還跟其他立委合作，為了推動經濟建設和民生需求而提出普發現金1萬元，如今10月就要發了！

朱立倫說，726民眾用選票證明「我們就是要還錢於民、還稅於民」，所以他呼籲新竹團結，因為未來在國會還有很多仗要打，包含保障退休消防警察同仁、或為軍人加薪，請大家明天再次用選票叫賴清德不可以再耍賴。

至於公投案，朱立倫說，大家希望有乾淨、穩定且便宜的電持續供應台灣，就要支持核3延役。這道理就連AI教父黃仁勳今天回到台灣，也支持說出「要AI，就要核電」，請竹縣鄉親用「同意」2字挺核3延役。

國民黨新竹縣立委林思銘今晚在竹東戲曲公園舉行罷免投票前的選前之夜，做最後一波衝刺催票。（記者黃美珠攝）

