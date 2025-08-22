為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    罷免顏寬恒烏日罷前之夜 上千民眾高喊「拒絕貪汙，我同意！」

    「拒絕貪污 我同意」烏日罷前之夜。（記者廖耀東攝）

    「拒絕貪污 我同意」烏日罷前之夜。（記者廖耀東攝）

    2025/08/22 20:23

    〔記者陳建志／台中報導〕明天823罷免投票日，中二解顏團隊今晚在烏日舉辦「拒絕貪汙，烏日罷前之夜」晚會，吸引上千位民眾到場，民眾高喊「拒絕貪汙，我同意」、「823，投同意」，民進黨立委吳沛憶和蔡其昌上台助講時表示，「我們不是希望才堅持，而是堅持才看到希望」，鼓勵大家不要因為726的失敗而失志。

    台北市立委吳沛憶站台時表示，謝謝大家勇敢的站出來，大家犧牲在家庭的時間來這裡，是為了守護民主的尊嚴，強調自己是偽造連署的受害人，抄襲就是詐騙，但至今沒看到國民黨有人出來道歉，政黨連誠信都做不到，憑什麼要人民相信他們？大家在捍衛的是民主的尊嚴，我們不是希望才堅持，而是堅持才看到希望，希望大家明天勇敢站出來。

    蔡其昌說，726後看到大家都沒力、很難過，但其實台灣沒有輸，我們已經連署成功、罷免成案，代表很多人有同樣的想法，但只是和我們意見一樣的不夠多，但並不表示我們失敗，因為罷免是為了台灣、子孫並沒有錯，強調投票行為百百種，就像有的人是為了1萬塊，這不是我們能控制的。

    蔡其昌說，罷免其實有用，因為過去這2、3個月藍白立委變得收斂，國民黨、民眾黨的爭議性法案變少，雖726罷免沒成功但不能失志，大家要繼續關心台灣的民主。

    蔡其昌也說，民進黨要檢討的事情很多，一定要反省、調整，強調人民選舉每次不一樣，失敗、成功經驗都很多，但大家要繼續加油、打拚。

    立委吳沛憶強調，我們不是希望才堅持，而是堅持才看到希望。（記者陳建志攝）

    立委吳沛憶強調，我們不是希望才堅持，而是堅持才看到希望。（記者陳建志攝）

    「拒絕貪污 我同意」烏日罷前之夜。（記者廖耀東攝）

    「拒絕貪污 我同意」烏日罷前之夜。（記者廖耀東攝）

    中二解顏團隊今晚在烏日舉辦「拒絕貪汙，烏日罷前之夜」晚會，吸引上千位民眾到場。（記者陳建志攝）

    中二解顏團隊今晚在烏日舉辦「拒絕貪汙，烏日罷前之夜」晚會，吸引上千位民眾到場。（記者陳建志攝）

    立委蔡其昌表示，726後大家很難過，但罷免是為了台灣、子孫並沒有錯，請大家不要失志。（記者陳建志攝）

    立委蔡其昌表示，726後大家很難過，但罷免是為了台灣、子孫並沒有錯，請大家不要失志。（記者陳建志攝）

