    823罷免+公投雙重登場 台中市府下令：誰敢挖路就罰

    台中市8月17日至24日全面禁止道路挖掘及施工，建設局目前查獲在西屯等地3件違規案件。（建設局提供）

    2025/08/22 20:29

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕明天週六823罷免投票及全民公投，台中市政府為確保投票期間交通及計票網路服務暢通，自8月17日至24日全面禁止道路挖掘及施工，經巡查已查獲3件違規案件，將依《台中市道路挖掘管理自治條例》各裁罰3萬元，保障市民順利行使民主權利。

    中市建設局長陳大田表示，這次禁挖措施涵蓋全市道路範圍，已查獲3件擅自挖掘違規案件，包含沙鹿區、西屯區、太平區各1件，後續將依法裁罰各3萬元。

    陳大田說，為確保市民投票過程順利，市府於公投前已正式函知各機關及管線單位，要求配合調整挖掘及施工作業規劃，避免違規挖掘或施工，提前安排工序與工期，並加強現場監控與安全措施，確保施工不影響交通及計票網路服務。

    明天投票在即，稽查小組持續加強巡查，透過現地稽查與取締，明確告知施工人員禁挖規範。

    823罷免投票及全民公投，台中市自8月17日至24日全面禁止道路挖掘及施工。（建設局提供）

    台中市8月17日至24日全面禁止道路挖掘及施工，建設局目前查獲在沙鹿等地3件違規案件。（建設局提供）

