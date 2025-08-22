國安法官示警：中國利用「認知不違法」滲透台灣 船底被挖洞社會警覺不足

台北地方法院國安專庭法官許凱傑示警，中國滲透台灣的核心在於「認知戰」。（記者方瑋立攝）

2025/08/22 19:45

〔記者方瑋立／台北報導〕台北地方法院國安軍事專庭法官許凱傑今（22）日演說時示警，中國滲透台灣的核心在於「認知戰」，並直言「認知不違法」，讓中共得以以「無本生意、穩賺不賠」的方式擴散影響力。他指出，中共自2003年將「三戰」（輿論戰、心理戰、法律戰）納入國家戰略，至今系統性操作近30年，台灣社會卻仍存在警覺不足的現象。

許凱傑今天應邀出席印太智庫舉辦的「台日共鳴：中國滲透的現況與對策」研討會，和日本政壇抗中新星平野雨龍、黑熊學院執行長朱福銘分別發表演說。

許凱傑表示，中國從「反分裂國家法」、「國安法」到「情報法」，以法律戰塑造對己有利的局勢，並將「是否開戰」完全掌握在手中。他以「反分裂國家法」第8條為例指出，政府已明確宣示中華民國台灣已是獨立國家，不需宣布獨立，前兩個開戰條件在現實中難以成立，但「和平統一的可能性消失」卻操之在中共，凸顯「要不要打台灣」完全取決於北京的能力與意志。

他直言，自己承辦過間諜案，深知一切滲透都源於認知滲透。中共慣用的手法包括威脅利誘（如仙人跳）、金錢收買，以及意識形態操作。如我國情工90年代曾以「為了新中國共同努力」滲透中共軍械部少將劉連昆；羅賢哲案則是我國軍官駐外把柄被中國掌握進一步威脅利誘。數據顯示，共諜案起訴件數從前年的28件，增至去年的186件，成長數倍，已是嚴重趨勢。

許凱傑也示警現行法規不足，如「兩岸人民關係條例」第33條之1雖可罰款，但若透過第三人操作難以追查，中共更容易藉此滲透政黨與社會，挑起藍綠內鬥，「最後不管哪邊輸贏，中共都得利」。他也點出，2019年曾討論的「代理人法」最終未通過，如今立院生態更複雜，立法更形困難。

他進一步強調，更麻煩的是，隨著「抖音」等新興媒體滲透，資訊傳播更快，中共使用「吸塵器模式」，大小情報一律收集，最後拼湊成完整圖像，威脅更為隱蔽。歐洲匈牙利政府甚至與中共簽署警務合作MOU，允許中國警察進入當地，顯示其影響力已跨國擴張。

回到台灣，許凱傑比喻，台灣就像一艘船，有人要往美國，有人要靠中國，有人只會罵船長，「但真正的問題是船底有人一直在挖洞，卻沒人去修」，被警告船有洞卻又只顧著要「換船長」。他強調，認知戰是所有滲透的起點，民主社會的最佳防線在於教育與交流，唯有讓更多人理解中共的操作方式，才能避免台灣在無形中被「挖沉」。

