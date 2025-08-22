為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    志願役加薪、警消退休加給案 政院提釋憲與暫時處分

    行政院。（資料照）

    行政院。（資料照）

    2025/08/22 19:28

    〔記者鍾麗華／台北報導〕藍白在立法院修法提高警消退休金的「警察人員人事條例」與國軍志願役每月加給增為3萬元的「軍人待遇條例」，行政院長卓榮泰昨表示，明年度總預算並未編入這兩項爭議性預算，行政院今（22日）已向憲法法庭聲請釋憲以及暫時處分。

    行政院發言人李慧芝表示，政府對於照顧國軍、提升軍人待遇不遺餘力，今年4月已調增各官階官士兵的志願役勤務加給，而立法院以這兩項法案增加政府支出，不只違反憲法權力分立跟責任政治，且短時間內二度加薪，還將造成軍警文職併用的機關，薪資結構的失衡，對於公務人員退休撫卹制度也會出現不合理的差別待遇；因此，行政院今天已經向憲法法庭聲請釋憲以及暫時處分。

    李慧芝表示，35年前以國民黨為多數的立法院，也曾作出決議，要求行政院「在本（79）年度再加發半個月公教人員年終工作獎金，以激勵士氣，其預算再行追加」，同為國民黨的行政院李煥前院長，在1990年2月10日向司法院大法官聲請釋憲，最終大法官做出第264號解釋，明白指出立法院的決議是「就預算案為增加支出之提議」，違反憲法第70條的規定，因此認定與憲法規定牴觸，宣告違憲。行政院在35年後也面臨相同的困境，因此按照憲法程序尋求憲政救濟。

