    政治

    監院調查指TikTok危害兒少、威脅國安 政院：盡速啟動檢討

    監察院通過TikTok調查報告，指其對兒少學習造成負面作用，且嚴重威脅台灣國家安全，應積極管理，行政院將啟動檢討。（示意圖，路透）

    2025/08/22 19:30

    〔記者鍾麗華／台北報導〕監察院日前通過調查報告，指TikTok對兒少學習造成負面作用，且嚴重威脅台灣國家安全，包含蒐集用戶個資儲存於中國、兒少個資很可能為中共所掌握、也是中共對外認知戰工具，以及對台散播錯假訊息的平台，行政院應督同相關機關積極檢討改進。對此，政院人士表示，政院及相關部會將在收到調查報告後，盡速啟動檢討研議。

    監察院聯席會議日前審議通過TikTok（抖音）調查報告，監察委員林文程、賴振昌、浦忠成今天透過新聞稿說，TikTok是一個罔顧企業社會責任、高度爭議性的社群平台，對台灣的威脅主要有二，包含對兒少學習造成負面作用，更對健康和生命潛藏重大威脅，因為TikTok為衝高用戶量，鼓勵散播高度危險的挑戰遊戲，迄今在各國造成100餘位兒少死亡，健康嚴重受損者更多，不少受害者父母向法院提告TikTok。

    監委說，TikTok也嚴重威脅台灣的國家安全，包含TikTok蒐集用戶個資儲存於中國、兒少個資很可能為中共所掌握、也是中共對外認知戰工具，以及對台散播錯假訊息的平台。

