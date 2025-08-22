日本抗中新秀現身台北！平野雨龍：中國不可信、提防「人口侵略」

日本政治團體雨龍會代表平野雨龍22日在台北演說。（記者方瑋立攝）

2025/08/22 19:41

〔記者方瑋立／台北報導〕日本政治團體雨龍會代表平野雨龍今（22日）在台北發表演說，除分享參與香港反送中運動至參選國會議員經歷外，也示警中國正無聲地利用「人口侵略」方式威脅日本、台灣和世界各國，「中國不可信」，台日應該在政府、民間各方面加深交流、攜手合作，為守護自由民主共同奮鬥。

印太戰略智庫今天下午在台北舉辦「台日共鳴：中國滲透的現況與對策」研討會，平野雨龍、黑熊學院執行長朱福銘、台北地方法院國安專庭法官許凱傑應邀出席發表演說及討論。

請繼續往下閱讀...

平野演講時表示，她2019年起親身參與香港反送中運動，持續往返東京與香港，向日本社會傳達香港的處境，也讓世界知道日本人聲援香港。平野最終去年遭到香港拒絕入境，她說，香港的遭遇並非「別人的故事」，而是對日本同樣真實存在的危機，「中英共同聲明到底去哪了？」她質疑在中國資金影響全球的情況下，世界漸漸遺忘香港，她因此更加警覺，中國從不遵守承諾，「中國共產黨不會信守任何協議，一國兩制就是最明顯的例子」。

她指出，中國正在進行一種無聲的「人口侵略」，利用人口移入和制度漏洞逐步影響地方政治。她舉例，熱海市人口僅3萬人，只要9708票即可當選市長，如今已有中國出生的候選人宣布參選，並提出親中的主張；在今年東京選區參議員選舉中，也有中國出生、後來歸化的候選人參選並獲得1萬5000多票支持，「這正是人口侵略的具體例子」。

平野說，目前日本境內有87萬名中國人，其中16萬人已歸化，日本的歸化條件只需5年居留、繳稅、無犯罪紀錄及年收300萬日圓，甚至不會日語也能歸化，「一旦歸化就能投票、參選，甚至成為國會議員、警察官或法官，這是日本面臨的現實」。她強調，人口侵略往往不易察覺，但影響會滲透到土地、自治體甚至學校，當問題浮現時已難以挽回。

她也重申自己在參議員選舉時提出的六大政見，包括：對中國人入境設限、限制中國人購買土地、嚴格管理經營管理簽證、制定間諜防止法、導入國會議員退休制度，以及嚴格化歸化條件。她呼籲，不能只為了眼前利益或「China Money」而犧牲國家的未來，「一旦給出土地與國籍，就無法收回」。

平野表示，日本和台灣同樣面臨中國的威脅，應在政府與民間同時深化交流與合作，共同抵抗中國的滲透與侵略。她說，「如果我們不及時努力，國家與台灣都有可能淪為中國的殖民地」，因此她希望能多來台灣，與國會議員交流，也呼籲日本人和全世界覺醒，「不要相信中國，共產黨不會信守承諾」。

她最後強調，自由民主國家必須攜手對抗專制中國，避免未來局勢失控，「如果中國超越美國成為世界警察，那就太遲了。我們要在此之前盡最大的努力阻止，共同守護民主制度，把自由的國家留給下一代」。

被問及為何不選擇參與傳統或新興政黨，平野直言，雖然日本新興政黨很多，但他們所主張的中國威脅並不強烈，她認為日本沒有政黨與她對中國的問題意識相符，因此她在選舉中不斷強調中共威脅，若加入政黨可能會有所箝制，未來也將持續保持獨立參選。

日本政治團體雨龍會代表平野雨龍（左2）、黑熊學院執行長朱福銘（左1）、台北地方法院國安專庭法官林凱傑（右1）22日出席印太智庫「台日共鳴：中國滲透的現況與對策」研討會。（記者方瑋立攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法