    5檢察官與吳乃仁吃近6萬奢華宴！主揪徐名駒移懲戒法庭審理

    2025/08/22 18:59
    前台糖公司董事長吳乃仁。（資料照）

    前台糖公司董事長吳乃仁。（資料照）

    檢察官徐名駒。（資料照）

    檢察官徐名駒。（資料照）

    〔記者王定傳／台北報導〕去年12月，台北地檢署檢察官徐名駒與民間友人陳啟莊約在北市高檔餐廳「Ad Astra」聚餐，陳另約前台糖公司董事長吳乃仁，徐則邀其他4名檢察官同事參加，最後餐費5萬8千多元全由陳啟莊買單。台北地檢署今年2月將5名檢察官移送檢察官評鑑委員會進行個案評鑑，檢評會認定餐敘未涉及個案請託及關說等，但餐費由業者刷卡支付，有損檢察公正、廉潔形象，決議將徐名駒報由法務部移送懲戒法庭審理，其他4名檢察官誤以為是徐名駒付錢、不知受業者招待，評鑑不成立。

    另4檢察官評鑑不成立

    檢方調查，柏君人力資源管理顧問公司負責人陳啟莊去年12月初，邀約徐名駒於26日聚餐，表明要做東，隨後也約吳乃仁參與，徐則以同事聚餐名義邀其他檢察官。陳、徐原本敲定在一家台菜餐廳聚餐，後因陳得知朋友取消「Ad Astra」包廂訂位要賠5萬元違約金，遂承接該包廂。

    26日聚餐從晚間6時30分開始，席間陳接電話短暫離開，約6時43分帶著吳乃仁及一名女性友人進入包廂用餐，餐敘進行到晚間9時49分結束，餐費5萬8千多元由陳啟莊刷卡支付。

    台北地檢署調查認為，徐名駒應知情吳乃仁將參與，卻任由友人安排並買單，損及檢察官公正、廉潔形象，其他4名檢察官雖不知情，但未離開亦未確認由誰付款，有失謹慎，決定將5人移送檢察官評鑑委員會進行個案評鑑。

    檢評會則認為，這場餐敘席未涉及個案請託及關說，但徐讓陳付費部分，已超出「公務員廉政倫理規範」規定的3000元正常社交禮俗標準，決議將徐報由法務部移送懲戒法庭審理；其他4人誤以為餐費是由徐支付，並無違反「檢察官倫理規範」情節重大等情事，評鑑理由不成立。

