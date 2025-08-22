侯友宜竹東助講 籲選民不用叫醒裝睡的民進黨 明天出門投下反罷票

國民黨新北市長侯友宜（右）今天在新竹縣助講，呼籲竹2選區的選民不用叫醒「裝睡」的民進黨，明天用手、腳站出來挺林思銘（中）投下反對罷免票。（記者黃美珠攝）

2025/08/22 18:57

〔記者黃美珠／新竹報導〕國民黨新北市長侯友宜今天傍晚到新竹縣，替名列第2波被罷免名單的國民黨新竹縣第2選區立委林思銘站台助講，強調林思銘擔任立委幫新竹縣爭回1400多億造福地方，民進黨發動這波無差別的大罷免沒有正當性，像是「裝睡叫不醒的人」，他呼籲鄉親不用叫醒民進黨，用手、用腳，明天一起走出家門站出來，投下反對罷免票，複製726反惡罷的成功經驗，明天再次寫下7比0的成績完封民進黨。

明天就是全國公投和第2波立委罷免的投開票日，林思銘今晚在竹東戲曲公園舉辦「團結之夜~新竹再贏一次」選前之夜大型造勢晚會做最後的衝刺。侯友宜上台說，民進黨在總統賴清德執政下發動這波無差別的大罷免，這個惡罷已在726受到反撲，國民黨24名被罷免的立委，由民眾用「通通不同意」罷免完封。他呼籲明天第2波大罷免，新竹鄉親務必也要跟其他6區攜手再次以7比0完封。

請繼續往下閱讀...

他說「裝睡的人永遠叫不醒」，這場沒有正當性的大罷免，民進黨就像是裝睡的人，民眾不需要去叫醒他，大家就是用手、用腳，明天一起出門站出來，投下不同意罷免票，直接給民進黨教訓。

至於明天同時登場的核三延役公投案，侯友宜告訴新竹鄉親，請大家知道，核電機組的電力比較便宜且無污染，這是當前再生能源比不上的；燃煤、燃氣一直在用會對身體不好，他請新竹的客家鄉親站出來，讓安全無虞的核三延役可以順利過關。

