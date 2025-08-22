幫林思銘助講 張善政駁立院擴權、破壞財政等罷免理由

桃園市長張善政（左）今天傍晚幫同黨新竹縣立委林思銘站台反罷助講時，公開抨擊民進黨高喊罷免林思銘的2個理由統統不成立。（記者黃美珠攝）

2025/08/22 18:41

〔記者黃美珠／新竹報導〕明天就是全國公投暨第2波罷免案投開票日，名列第2波被罷免名單的國民黨新竹縣第2選區立委林思銘今晚回到「本命票倉」竹東，在戲曲公園舉辦「團結之夜~新竹再贏一次」選前之夜大型造勢晚會做最後的衝刺，國民黨中央到地方傾全黨之力到場幫林思銘站台。

首先助講的桃園市長張善政說，民進黨以破壞財政、幫助立院擴權為由號召鄉親罷免林思銘，總統賴清德當台南市長時、民進黨前桃園市長鄭文燦也爭取財劃法修法，現在行政院該做卻不做的事情，由立法院做了，林思銘幫新竹縣多拿了185億元，卻讓林思銘被戴上破壞國家財政的大帽子。



至於罷免林的第2個理由說他替立法院擴權，這是為了立院要調查弊案卻苦無調查權，就以今年南部光電板被颱風吹得亂七八糟為例，光電板成本何以那麼高，後面有沒有弊案？自然要調查，這樣給立法院調查權就是好的事情，憑甚麼美國國會都可以有調查權，台灣的國會卻不能有？「這是怕瘡疤被挖出來」！「難道讓立法院回去小英總統時代的立法局？」

張善政還提到核三退役是很重要的事情，特別新竹是台積電的大本營。今天輝達黃仁勳再次來台與台積電要談未來的合作發展。張善政說，黃仁勳受訪公開講核電是未來應該要考慮的選擇，這讓青鳥心都碎了，黃仁勳都很清楚台灣沒有核三延役就會缺電、走不下去，台灣人怎麼能不支持核三延役呢？他請新竹鄉親明天的公投票務必要投下「同意」。

