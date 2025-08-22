823罷免投同意 綠營女力疾呼竹二鄉親衝破黑暗迎向光明

明天就要舉行第二波罷免投票了，民進黨立委范雲（左）、新竹市雙罷發言人林志潔（右）懇請大家堅持到最後不要放棄，勇敢站出來投票。（記者廖雪茹攝）

2025/08/22 17:51

〔記者廖雪茹／新竹報導〕明天就要舉行第二波罷免投票了，民進黨立委范雲、伍麗華、黃捷、新竹市雙罷發言人林志潔與「撕除惡銘」罷團，今天下午3點在竹北市共同舉辦「823投同意 愛台車掃」，4名女力和罷團齊聲呼籲，關鍵時刻，懇請大家堅持到最後不要放棄，勇敢站出來投票，人民的力量最終可以衝破黑暗、迎向光明。

民進黨組織推廣部主任張志豪表示，823即將要迎向光明，選前特別在竹北市舉辦「823投同意 愛台車掃」大車掃。新竹市議員劉崇顯也特地騎腳踏車到場聲援。頂著烈日，車掃隊伍一路從竹北市光明一路停15停車場出發，沿光明一路往博愛街、三民路等前行。范雲表示，感謝立法院的女力，從屏東、高雄專程北上支援竹二。公民團體的監督已看到，林思銘是立法院倒數十名不認真的立委，呼籲大家用選票讓他好好回家休息。

請繼續往下閱讀...

「我把高雄的陽光給帶來了」！黃捷表示，距離投票不到12小時的關鍵時刻，她特地從高雄來到新竹縣，幫罷團夥伴加油打氣，請大家堅持到最後不要放棄，希望我們的力量可以衝破黑暗迎向光明，實現「罷免林思銘，新竹要光明」，相信明天一定可以迎來好的結果，「我們會陪伴公民團體走完最後一哩路，823大家請出門投票」。

伍麗華開口就說，為什麼今天她特地從屏東來到新竹力挺竹二，因為新竹值得更好的人。罷團志工辛苦了很久，在撕心裂肺的時刻，我們希望大家明天再一次出門投票，迎接光明。

林志潔呼籲，竹二的鄉親明天一定要出門投票，不要讓新竹市的遺憾重演，726投票結果已突破罷免門檻，但是由於票數不夠多，沒有辦法順利罷免掉不適任的鄭正鈐委員。「林思銘和鄭正鈐是立法院兩大債務人，兩人的財產申報都高達6千多萬元的負債，名下都有多筆土地，所以我們質疑：到底你是拿立委來周轉賺錢、還是拿來炒房炒地？」。這樣不適任的立委，請大家把握823的機會，勇敢出門票投同意。同時，明天核三延役的公投，也要拜託大家為了台灣的永續，不要再讓老舊的機廠來危害我們的下一代，請大家在公投議題上票投不同意。

罷團志工Annie說，明天投「同意罷免」4個字，守護既有的福利，保衛國家的安全。同時，她也呼籲監票志工多加協助，明天投完票不要離開留在現場，如果看到有任何爭議或可疑之處，請大家立即回報，以維護一場公平透明的選舉。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法