    黃捷義賣「捷的二手衣」 9/5扮古著店一日店員

    接到同學大象體操凱婷邀請，黃捷預告9/5將擔任古著店一日店員義賣二手衣。（翻攝臉書）

    接到同學大象體操凱婷邀請，黃捷預告9/5將擔任古著店一日店員義賣二手衣。（翻攝臉書）

    2025/08/22 17:45

    〔記者王榮祥／高雄報導〕民進黨高市立委黃捷在臉書發文指出，接到同學大象體操凱婷邀請，本來就很愛逛古著跟二手市集的她，9/5將擔任古著店一日店員，跟凱婷聯手義賣二手衣做公益。

    黃捷昨表示，她將到古著老物店擔任一日店員，並捐出自己整理的「捷的二手衣」義賣，全數收入將捐給公益。

    她說，自己從小就愛逛古著、二手市集，這次受好友、也是大象體操樂團的張凱婷邀請，參加超chill二手市集開幕派對；為此她整理出一批美美的二手衣（洋裝、外套、圍巾、帽子都有）、還有二手書，現場將快閃擔任店員，親自顧攤，陪大家挖寶。

    黃捷與張凱婷曾是雄女、台大社會系同學，這也是兩人首度在公開活動中合體亮相；活動將於 9/5星期五下午16:00-17:00 快閃店員，整個市集持續3天，參與店家包括南瓜鐘錶、公雞漢堡、張凱婷、百景古著等，還有其他特色攤位、美物店家和塔羅占卜，歡迎大家來挖寶。

    昨日古著老物開幕派對地點在高市苓雅區建國一路274巷15號 ，9/5下午16:00到晚上22:00 （黃捷快閃 16:00-17:00）

    9/6星期六下午13:00-22:00、9/7星期日13:00-21:00。

