    政治

    中國海警船、漁船「分工」侵擾東沙島 海巡查扣2艘小舟

    海巡彰化艦監控中國海警船。（海巡署提供）

    海巡彰化艦監控中國海警船。（海巡署提供）

    2025/08/22 17:16

    〔記者洪定宏／高雄報導〕中國海警船今年2月起，不僅「月月」侵擾東沙島，更和中國漁船「分工」企圖測試台灣海巡的勤務部署，海巡署強勢查扣漁船施放捕撈的2艘小舟。

    海巡署東南沙分署表示，8月20日凌晨，東沙指揮部在東沙島東北方28浬偵獲中國籍「粵惠來漁00859」漁船違法越界侵入東沙水域，派遣多功能艇前往查緝。當天深夜11點20分，再偵獲中國海警「3102」於東沙島南南西方27浬侵入限制水域，調派彰化艦及連江艦監控、廣播驅離。

    8月21日深夜10點40分，海巡多功能艇在東沙島東北方7浬查獲中國「粵惠來漁00859」漁船布放的小舟越界捕撈，隨即查扣，並驅離漁船，截至今（22）日已無中國海警船或越界漁船。

    海巡署東南沙分署強調，中國持續透過海警船等灰色地帶策略侵擾東沙水域，同時又出現中國漁船違法進入東沙環礁國家公園捕撈，不排除趁中國伏季休漁期結束後，以海警船及漁船的多重侵擾方式，企圖消耗或測試海巡執法能量，將持續捍衛國家主權及海洋權益，確保東沙海域資源。

    海巡查扣中國漁船小舟。（海巡署提供）

    海巡查扣中國漁船小舟。（海巡署提供）

