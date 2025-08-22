館長流量慘崩連小草都不挺？吳思瑤：中國大夢碎了吧

立法院民進黨團幹事長吳思瑤認為，館長應當點滴在心頭，畢竟中國本質就是獨裁社會。（記者陳逸寬攝）

2025/08/22 17:21

〔記者陳政宇／台北報導〕網紅「館長」陳之漢網路聲量銳減，又因諸多親中言論引發爭議；有粉專分析近日泛藍直播觀看數有1萬8，但「小草」觀眾數只剩270。對此，立法院民進黨團幹事長吳思瑤今（22日）說，館長這段時間所懷抱的中國大夢，應當徹底粉碎了吧！

據臉書粉專「聲量看政治」分析，館長7月30日「直播觀眾數聲量」還有19萬，現在一路狂貶，8月20日在泛藍直播觀眾數還有1萬8，但「小草」的直播觀眾數只剩下270。

對此，吳思瑤受訪指出，館長這段時間與中國頻繁接觸，被摸摸頭、吹捧中國，最後到底是得到預期成果，還是被大大打臉、失望了？以館長自己所說，對於開設抖音帳號也好、或是在其他平台發言，連賣月餅似乎都被中國設下層層限制。

吳思瑤認為，館長應當點滴在心頭，畢竟中國本質就是獨裁社會，連一位網紅要利用網路平台發表言論、傳達意見，都要被中國審核、喊卡、限制，「相信館長點滴在心頭，他這段時間所懷抱的中國大夢，應當徹底粉碎了吧！」

網紅館長「陳之漢」，自7月26日大罷免結束後，網路聲量漸漸降低。（左資料照，右擷取自聲量看政治粉專，本報合成。）

