黃仁勳支持核能 江啟臣：支持黃仁勳也支持產業界的聲音

立法院副院長江啟臣（右）表示，全球90%的高階晶片來自台灣，若台灣缺電，全世界將經濟大亂。（記者歐素美攝）

2025/08/22 16:46

〔記者歐素美／台中報導〕輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳旋風來台，表態支持核能，媒體詢問立法院副院長江啟臣的看法；江啟臣表示，「我支持黃仁勳，也支持產業界的聲音」，強調台灣若能源出問題，因全球90%的高階晶片皆來自台灣，全世界將經濟大亂，單單依賴某一項發電來源，對國家的安全威脅太大，能源配比要多元，核能也是一個選項，應納入考慮。

江啟臣表示，最近台中的製造業、傳統產業界已水深火熱，一方面面對關稅的問題，二方面面對匯率的壓力，3方面還要擔心能源的問題。一個有為的政府不該讓產業擔心這些事情，產業應該是在供電無虞的狀況底下能夠好好發揮他們的能力跟競爭力，所以，黃仁勳講得很對，核能也好，其他能源也好，都是選項，尤其從國家安全的角度，「我們更不應該將80%以上的發電來源全部依賴火力」，風險相當大。

江啟臣指出，有一名台電退休工程師昨跟他說，「表面上我們的煤大概可用30天」，燃氣可用12至14天，實際上夏天跟冬天不一樣，夏天能用的期限可能更短，台灣位於地緣政治高風險區，萬一發生什麼事，這些進口能源一旦出問題，「我們馬上就缺電斷氣了，所以為什麼美國也非常在乎我們的能源安全」。

江啟臣說，「我接待那麼多美國國會議員，甚至高階官員，他們對台灣能源安全的關心，一旦台灣能源出問題，全世界90%以上的高階晶片由台灣出口會不會出問題？全世界會不會因為台灣缺電經濟大亂？」「所以為什麼連美國、AIT都一再地告訴我們，我們的能源配比要多元」，核能也是一個選項，乾淨的能源、低碳的能源，「我們都應納入考慮」，不應該單單依賴某一項發電來源，「這對我們國家的安全威脅太大」。

