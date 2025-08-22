為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    助陣游顥反罷車掃！許淑華對選情沒壓力 高虹安憂這件事

    立委游顥在南投縣長許淑華、民眾黨前新竹市長高虹安陪同下，與多名藍委一起車掃衝刺反罷免。（記者劉濱銓攝）

    2025/08/22 16:40

    〔記者劉濱銓／南投報導〕南投罷免國民黨立委游顥、馬文君將在23日投票，游顥今下午與南投縣長許淑華，以及民眾黨前新竹市長高虹安一起車掃。許對2人選情未感壓力，高虹安則擔心726之後大家都以為可以放心了，但因對手都很認真，呼籲一定要踴躍投票，不可掉以輕心。

    游顥今與許淑華、高虹安齊聚南投市三玄宮參拜，並會同國民黨立委吳宗憲、牛煦庭、黃建賓、林沛祥、邱鎮軍、羅廷瑋、廖偉翔、黃健豪等人一起車掃，要衝高反罷氣勢。

    針對馬、游遭遇大罷免是否也備感壓力，許淑華回說「壓力是不會有的」，因馬、游對此都已做足準備，選民服務也是有目共睹，且726之後，民眾對大罷免反感，823只要小心應對，並鼓勵選民踴躍投票，她對選情是有信心的。

    高虹安表示，許淑華在726大罷免就有到新竹為她站台，而她不同意票拿到全國最高的12萬4000多票，希望將這份力量傳給游顥。惟726過後，823的罷免投票氣氛確實比較冷，因大家都認為823可以放心了。但她強調，對手到現在都還很認真，大家務必拚盡全力，讓游顥高票過關。

    游顥則感謝許、高與立法院的同事為他站台。游說，最後階段希望大家幫忙催票、拉票，更要投下不同意罷免票，今兵分多路車掃，就是要拜託南投鄉親，催出對賴政府的不信任票，讓大家看見不同意罷免的民意可以到什麼程度。

    立委游顥（中）在南投縣長許淑華（左三）、民眾黨前新竹市長高虹安（右三）陪同下，與多名藍委一起車掃衝刺反罷免。（記者劉濱銓攝）

