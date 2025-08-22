李四川挺江啟臣車掃 面對蔣萬安要「給他攬著著」強調今天重點是823

台北市副市長李四川對參選新北市長，台北市長蔣萬安要「給他攬著著」，強調蔣萬安已可自己全力以赴。（記者歐素美攝）

2025/08/22 16:34

〔記者歐素美／台中報導〕台北市副市長李四川，今天下午南下台中豐原陪同立法院副長江啟臣車隊掃街，對於其表態參選新北市長，台北市長蔣萬安說要「給他攬著著」，李四川表示，2年來市長蔣萬安已可自己全力以赴，沒有問題，強調今天的重點是明天823一定要出來投票，讓不合理且不民主的罷免能夠終止。

台北市副市長李四川表示，726打了一戰，但726是一個逗點，「823我們一定要讓它變成句點」。726打得不錯，「但我也擔心因為726，823的鄉親也許會掉以輕心」，認為應該沒有問題，所以今天特別來為副院長加油，也要來拜託台中鄉親在明天一定要出來投不同意罷免，讓反民主的罷免得到一個句點，讓社會回歸正常，讓市民能夠安居樂業。

江啟臣表示，「今天真的是台北隊來幫我加油打氣」，為台中加油。川伯各方面給人民的感覺都是非常穩健、務實，做事非常認真，「所以他下午來幫我加油打氣加持，我想明天一定可以順利過關」，不過，怕民眾掉以輕心或者太放鬆，所以早上請萬安來做警報，下午請川伯繼續來加強，就是希望明天所有的選民，「823用你成熟的民意來終結這場大罷免大惡罷」，也終結政治的對立，讓台灣民主可以回歸正軌。

江啟臣表示，最後幾小時的衝刺，心情很平常，之前照常接待外賓，「人民期待的是我們好好做事」，做該做的事，所以即便面臨大罷免這樣的威脅，還是要把選民負託的事做好。面對這場沒有正當性的大罷免，相信人民的眼睛是雪亮的，人在做天在看，這幾天出去掃街拜票，可以看到熱情憤怒的民眾，覺得莫名其妙，為何要花人民的納稅錢來做這些事情，希望透過民意、透過選票，終結大罷免之外，也徹底地告訴執政的政府，要顧民生不要搞鬥爭，這才是真的民意之所在。

台北市副市長李四川南下豐原，陪同立法院副院長江啟臣車隊掃街。（記者歐素美攝）

