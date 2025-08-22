為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    美國關稅衝擊鬼頭刀出口 賴清德：政府責無旁貸

    總統賴清德到宜蘭蘇澳區漁會與鬼頭刀漁民及業者座談。（記者王峻祺攝）

    總統賴清德到宜蘭蘇澳區漁會與鬼頭刀漁民及業者座談。（記者王峻祺攝）

    2025/08/22 16:31

    〔記者王峻祺／宜蘭報導〕美國關稅衝擊鬼頭刀出口，總統賴清德今天到宜蘭蘇澳區漁會與漁民座談，表示政府責無旁貸，雖有因應政策但擔心不夠周延，透過座談聽取意見，解決產業問題。漁民盼能拓展國內市場，推動學校午餐及國軍食用鬼頭刀。農業部漁業署表示，已祭出開拓多元市場等相關獎勵措施。

    「和漁民站在一起！」賴清德說，面對美國關稅所受到的產業影響，政府責無旁貸，有責任提供政策來幫助，但也擔心不夠周延，他和行政院長卓榮泰先後和中小企業座談超過20場；蘇澳是鬼頭刀捕撈、加工重鎮，漁業署提供漁民包括金融支持、提升競爭力等照顧方案，希望透過聽取更多聲音，讓政策做得更好。

    台灣鬼頭刀漁業協會理事長、蘇澳區漁會總幹事陳春生說，銷往美國鬼頭刀屬高端產品，若政府協助提升競爭力，關稅衝擊力道就不會那麼大，同時強化國內品質，增加多元銷售管道。

    台灣鬼頭刀漁業協會常務監事陳俊銘說，鬼頭刀主要產地有宜蘭蘇澳的南方澳、台東新港及屏東東港，平均年總產量達5000多公噸，外銷美國占7成，受到關稅衝擊，希望政府也能積極拓展國內市場，推動學校午餐及國軍食用。

    農業部漁業署表示，針對關稅農漁業因應，已提出180億元支持方案，包含金融支持、提升產業競爭力、開拓多元市場等3大面向、6大措施，提供從生產到外銷等各層面協助。

    開拓多元市場部分，漁業署祭出獎勵內容，對象包括業者、地方政府等單位，在全國性通路行銷活動中，最高獎勵200萬元、地方通路最高100萬元，其他行銷活動最高也有20萬元。漁業署強調，後續還是會針對關稅談判結果及產業動態，滾動檢討，讓支持措施能更貼近產業實務需求，發揮最大效益。

