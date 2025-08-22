道路中斷!台南公投選務人員明清晨5點啟程 取道嘉義大埔前往關山里

南179線4K附近崩塌，交通完全中斷，要前往南化區關山里，須繞行至嘉義大埔進入。（記者吳俊鋒攝）

2025/08/22 16:37

〔記者吳俊鋒／台南報導〕明天將進行823全國性公民投票，台南各投開票所陸續完成布置，其中南化區關山里最遠，由於主要聯外道路的交通中斷，選務人員要從嘉義大埔進入，與公所的路程距離長達61公里；而全市人口最少的龍崎區，轄內人口最少的中坑里，公投選票僅138張。

關山里在南化水庫上游，原本就位處偏遠，距離區公所達37公里，主要連外道路的南179線4K附近，0728西南氣流連續豪雨期間，發生嚴重崩塌，目前交通中斷，進出只能由當地的嘉149線，繞行至嘉義大埔，再經楠西、玉井往返，較為不便。

關山里的投開票所就設於當地活動中心，為第0597投開票所，今天下午完成布置，南化區長徐全立說，選務人員明天清晨5點左右提前從公所啟程，繞往玉井、楠西，再由嘉義大埔進入，在投票時間開始前，一切準備就緒，相當辛苦。

至於龍崎區的中坑里，當地沒有活動中心，投開票所就設在當地信仰中心的大溪清水宮，為第1542投開票所，今天下午也完成布置，因人口數最少，選票僅138張，附近居民都笑稱，應該是明天最早完成開票作業的投開票所。

關山里的投開票所設在當地活動中心，已經完成布置。（南化區公所提供）

關山里的投開票所設在當地活動中心，由於主要聯外道路中斷，選務人員進出得繞行嘉義大埔。（南化區公所提供）

中坑里沒有活動中心，投開票所就設在信仰中心的大溪清水宮。（龍崎區公所提供）

台南人口最少的龍崎區，轄內人口最少的中坑里，選務人員進行投開票所布置。（龍崎區公所提供）

