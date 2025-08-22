國民黨團贈萬元吹風機慰勞藍委 吳思瑤酸：韓國瑜那1支可以捐出來

立法院長韓國瑜。（資料照）

2025/08/22 16:15

〔記者陳政宇／台北報導〕立法院史上最長會期進入尾聲，國民黨團加碼贈送黨籍立委，一人一台要價破萬的Dyson吹風機。對此，民進黨團幹事長吳思瑤今（22日）聞言後驚呼連連，「國民黨好有錢！」但國民黨立委需要的不是髮量或美觀，而是要增進法學知識，也建議國民黨籍立法院長韓國瑜可捐出來。

由於本會期有31位在野立委面臨大罷免，又是史上最長會期，不少立委在地方事務與國會間疲於奔命。國民黨團過去多贈送水果禮盒，這次加碼升級成Dyson吹風機，慰勞開會長達7個月的立委。

請繼續往下閱讀...

對此，吳思瑤受訪表示，吹風機是拿來吹頭髮的，國民黨立委需要的不是髮含量或美觀，應當要增加的是法學的常識，國民黨立委應當要收到的禮物，可能是法學相關叢書、或是增進預算相關知識，這畢竟才是人民所期待的，讓立委們的專業知能能夠提升，才有助於立法院未來問政品質的提升。

吳思瑤說，這是有史以來最長的延會、最長的會期，她認為在場媒體比誰都辛苦，也許應當送給媒體一些小禮物，但民進黨團沒辦法送得起吹風機，很不好意思，但會給大家更好的問政品質。民進黨立委在延會期間挑起大梁，不會因為有無收到禮物而影響對問政的投入，大家絕對是全力以赴。

最後，吳思瑤向媒體再三確認，「有吹風機喔？韓國瑜院長也有嗎？韓院長那一支可以捐給記者室，可能記者比韓更需要這個吹風機吧！」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法