外交部總預算「占比」回升 力推經濟外交榮邦

2025/08/22 16:22

〔記者方瑋立／台北報導〕行政院昨（21）日公布明年度總預算，國防預算破9千億創新高，外交部預算也將較今年增加109億元，達415億元水準，增幅達35.7％引起關注。外交部官員今天說，兩岸外交預算差距達8倍，面對中國外交預算積極擴張，我國實在有必要強化外交能量應對，因此在賴清德總統與行政院的支持下，才讓外交預算編列有所突破，後續將送立院審議。

據了解，外交部明年度的預算總額達到約415億元，較今年度的305億元，增加109億元，增幅達35.7％，雖然創下新高，但占總預算比例1.37％，其實僅恢復到2021年的水準，我國的外交預算曾在馬政府任內的98年達到高峰313億元占總預算1.73％，後就因「外交休兵」政策而逐年減少，到104年甚至僅剩242億元，對比中國外交預算自2001年人民幣57億元，到2025年已達人民幣645億元，成長將近11倍，形成強烈反差，雖在蔡政府時期預算逐步回升，但因總預算規模增幅更大，致使外交預算占總預算的比例依舊是逐年下降，直到今年已降至1.05％。

外交官員說，中國在外交戰場上糧草充足，善用其經濟規模對我友邦施壓，持續壓迫台灣的國際生存與發展空間。

近年來，隨國際政治局勢的變化與供業鏈重組，各國開始正視中國透過經濟脅迫，損害民主核心價值的威脅，引起全球理念相近國家的反制，特別在科技產業上積極建構「非紅供應鏈」，加上美國川普回任，讓「經濟外交」成為國際外交場上的重要議題。

外交部因應國際情勢，在總統賴清德與行政院的支持下，促請成立「行政院經濟外交工作小組」，積極在邦交國、理念相近與台灣戰略利益一致的國家推動「榮邦計畫」，要與各國透過實質的合作，同時輸出台灣的優勢產業創造商機，取代過去的以援贈為主的模式。官員強調，外交部長林佳龍上任後，已透過「經濟外交」策略，穩固與邦交國關係，成功促使泰國、菲律賓、汶萊陸續提供台灣民眾免簽待遇，持續透過邦交國與理念相近國家發展區域與多邊關係，達到拓展的效果。

據悉，外交部明年度預算增編109億元預算，約有68億元，將用於落實「榮邦計畫」上，外交官員指出，外交部將持續與友邦在「半導體韌性供應鏈」、「可信賴網路數位治理」、「智慧園區海外示範」、「新能源與碳權合作」、「智慧醫療」、「智慧農業」、「永續觀光」、「主權AI」等領域深化合作，透過實質合作案拓展外交空間，另約有30億元用於增補國合會的基金規模，將逐年回補至國合會成立時行政院核准基金規模300億，將強化台灣國際開發、投資與援助的能量，深化台灣與夥伴國家的關係。

此外，近年由於台灣國際能見度提升，不僅來訪國際政要人數增加，台灣參與國際會議與交流的需求也逐年增加，因此外交部於國際交流活動與訪賓接待的預算也增加約8億元，此舉不僅強化台灣與國際社會的鏈結，也有利於反制中國的混合戰，及深化台灣與理念相近國家的實質合作。

