    首頁　>　政治

    與賴清德同框同意代表民進黨參選宜蘭縣長？林國漳說話了

    總統賴清德（左）全力勸進「信賴之友會」理事長林國漳（中）參選下屆宜蘭縣長。2人今天首度同框，引起聯想；不過，林國漳仍強調無參選意願。（記者王峻祺攝）

    總統賴清德（左）全力勸進「信賴之友會」理事長林國漳（中）參選下屆宜蘭縣長。2人今天首度同框，引起聯想；不過，林國漳仍強調無參選意願。（記者王峻祺攝）

    2025/08/22 16:08

    〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭縣下屆縣長選舉，民進黨決定徵召參選，總統賴清德全力勸進宜蘭縣「信賴之友會」理事長林國漳。今天賴清德到宜蘭參拜廟宇，兩人首度同框，引起聯想；今晚林國漳也帶隊陪同民進黨公職、議員等參選人，參加「宜蘭水燈節」遶境，參選動作愈來愈明顯；不過，林國漳仍否認，強調無參選意願。

    民進黨佈局2026宜蘭縣長選戰，總統賴清德希望黨內宜蘭縣檯面上政治人物都不要參選，推舉新人營造新氣象。去年12月17日，賴清德親自來宜蘭勸進林國漳，強調明年底縣長選舉，對宜蘭未來發展很重要，同時分享自己從政經驗，希望林國漳以大局為重。

    但林國漳稱無參選意願，賴總統希望林國漳慎重考慮，經過8個月的勸進、溝通，有機會化解僵局；林國漳開始參與民進黨與信賴之友會的打詐座談，7月間率團到花蓮聲援全台罷團大會師，參與民進黨宜縣黨部「2025政動新世代青年營」等，外界盛傳他已點頭同意參選，但之前他受訪仍稱「無參選意願」。

    今天賴清德到宜蘭參拜廟宇，兩人對外首度同框，引起聯想；林國漳今晚也帶隊陪同民進黨公職與鄉鎮市長、議員、代表等參選人，參加宜蘭水燈節遶境，儼然就是「母雞帶小雞」的態勢。

    但林國漳接受電訪時表示，今天拜廟現場人很多，並沒有談到選舉的事，對於參選縣長，仍是一樣的態度，也就是「沒有參選意願」。對於參加民進黨許多活動，他表示，那些活動有的是邀請，有的是宜蘭縣信賴之友會配合主辦，他只是單純參加，外界不要有過多聯想。

