又比讚了?盧秀燕對狂噴防曬噴霧效果如何？ 只比這個動作未說話

防曬噴霧效果如何?盧秀燕笑笑不回應，只比讚來暗示。（記者蘇金鳳攝）

2025/08/22 16:03

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市長盧秀燕昨天在台中及南投為反罷免的立委站台，拿著朋友給的防曬噴霧為立法院長韓國瑜、南投縣長許淑華、立委顏寬恒、馬文君等人狂噴，尤其朝韓國瑜的光頭猛噴的畫面，在網路上引發「笑應」，大家都說太好笑，但防曬效果如何?市長盧秀燕今天下午受訪時，笑笑不回應，但卻 翹起拇指比讚，似乎「一切盡不在言中」。

台中市昨天天氣非常炎熱，中市長盧秀燕請假，在台中及南投為立委顏寬恒及馬文君等人車掃，她到中二選區時，拿著一個瓶子對著立委顏寬恒及市議員林昊佑一陣狂噴，到南投除了對自己猛噴，也對前來站台的立法院長韓國瑜、南投縣長許淑華及立委馬文君狂噴，當韓國瑜得知是防曬噴霧，就把整個頭低下讓盧秀燕來噴，盧秀燕也毫不客氣大噴特噴，而且見人就噴，現場大家都笑翻 ，盧秀燕瞬間成帶貨女王。

請繼續往下閱讀...

據了解，該品牌的防曬噴霧有賣的藥妝店都開始在補貨，但效果究竟如何？市長盧秀燕今天參加治安及公安會報受訪時，只有笑笑不回應，但她卻比讚，一切盡在不言中。

防曬噴霧效果如何?盧秀燕笑笑不回應，只比讚來暗示。（記者蘇金鳳攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法