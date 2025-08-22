台中3藍委罷免門檻曝光 顏寬恒最高

明天就是823投票日，「中二解顏」志工呼籲踴躍出門投票。（記者黃旭磊攝）

2025/08/22 16:17

〔記者黃旭磊／台中報導〕明天就是823大罷免第二波投票日，台中三罷團呼籲踴躍出門投票罷免顏寬恒、楊瓊瓔及江啟臣等3名藍委，而罷團「中二解顏」表示，罷免門檻以顏寬恒需達7萬6936張有效同意票最高，而且必需同意罷免比不同意罷免票還高，呼籲選民勇敢出門投票，下架在地貪污立委。

中央選舉委員會公布中二選區立委顏寬恒罷免案，需達選舉區選舉人總數1/4以上，也就是說總數30萬7742人，要有7萬6936張有效同意票，且需多於不同意票數即為通過，而中三選區楊瓊瓔需達6萬5150張有效同意票，中八選區江啟臣需達5萬2213張有效同意票，同樣也都必需同意票多於不同意票才能有效罷免。

「中二解顏」發言人林宣宏說，顏寬恒一審被台中地院依貪污罪判7年10月，志工每天這麼努力，就是就是不歡迎在地貪污立委，再次呼籲選民勇敢下架顏寬恒，而罷團也呼籲選民踴躍投票，下架楊瓊瓔以及江啟臣。

「中二解顏」表示，台中罷免門檻以顏寬恒（右2）需達7萬6936張有效同意票最高。（記者黃旭磊攝）

藍委楊瓊瓔（中）罷免門檻需達6萬5150張有效同意票。（資料照）

藍委江啟臣（中）罷免門檻需達5萬2213張有效同意票。（資料照）

