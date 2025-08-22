為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    台中3藍委罷免門檻曝光 顏寬恒最高

    明天就是823投票日，「中二解顏」志工呼籲踴躍出門投票。（記者黃旭磊攝）

    明天就是823投票日，「中二解顏」志工呼籲踴躍出門投票。（記者黃旭磊攝）

    2025/08/22 16:17

    〔記者黃旭磊／台中報導〕明天就是823大罷免第二波投票日，台中三罷團呼籲踴躍出門投票罷免顏寬恒、楊瓊瓔及江啟臣等3名藍委，而罷團「中二解顏」表示，罷免門檻以顏寬恒需達7萬6936張有效同意票最高，而且必需同意罷免比不同意罷免票還高，呼籲選民勇敢出門投票，下架在地貪污立委。

    中央選舉委員會公布中二選區立委顏寬恒罷免案，需達選舉區選舉人總數1/4以上，也就是說總數30萬7742人，要有7萬6936張有效同意票，且需多於不同意票數即為通過，而中三選區楊瓊瓔需達6萬5150張有效同意票，中八選區江啟臣需達5萬2213張有效同意票，同樣也都必需同意票多於不同意票才能有效罷免。

    「中二解顏」發言人林宣宏說，顏寬恒一審被台中地院依貪污罪判7年10月，志工每天這麼努力，就是就是不歡迎在地貪污立委，再次呼籲選民勇敢下架顏寬恒，而罷團也呼籲選民踴躍投票，下架楊瓊瓔以及江啟臣。

    「中二解顏」表示，台中罷免門檻以顏寬恒（右2）需達7萬6936張有效同意票最高。（記者黃旭磊攝）

    「中二解顏」表示，台中罷免門檻以顏寬恒（右2）需達7萬6936張有效同意票最高。（記者黃旭磊攝）

    藍委楊瓊瓔（中）罷免門檻需達6萬5150張有效同意票。（資料照）

    藍委楊瓊瓔（中）罷免門檻需達6萬5150張有效同意票。（資料照）

    藍委江啟臣（中）罷免門檻需達5萬2213張有效同意票。（資料照）

    藍委江啟臣（中）罷免門檻需達5萬2213張有效同意票。（資料照）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播