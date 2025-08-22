砲轟黃國昌躲老婆後面 林淑芬直球對決：是不是美國人阿爸？

民進黨立委林淑芬砲轟黃國昌躲老婆後面，質問「到底是不是美國人的阿爸？」（資料照）

2025/08/22 15:39

〔記者陳政宇／台北報導〕網紅四叉貓爆料民眾黨主席黃國昌兒子疑似有美國籍，黃批評肉搜未成年小孩是違法變態行為，「我太太非常不高興」。對此，民進黨立委林淑芬今（22日）隔空開砲說，黃國昌質疑別人是美國人阿公，現在卻畏畏縮縮、只敢躲在老婆後面，呼籲直球對決，「到底是不是美國人的阿爸？」

林淑芬今受訪時火力全開，先諷刺說道「敬告黃主席、黃大立委、黃大市長參選人」，其實大家根本不在乎他兒子的國籍，但更在乎的是黃國昌，到底是不是美國人阿爸？

請繼續往下閱讀...

林淑芬說，黃國昌質疑別人是美國人阿公時，怎麼不覺得這是雙標？之所以要黃出來打球、正面對決，就是因為他有「美國人的爸爸」當救生衣，才會提案要求核三要重啟，可以不負責任、不顧核能安全地恣意妄為，隨時可以依親逃難、優先逃走，因此這件事很重要。

林淑芬直言，難怪黃國昌可以不顧一切搞垮台灣，毀壞台灣的秩序，因為有「美國人爸爸」的後盾、救生衣。黃國昌兒子是什麼國籍，是他兒子的事情，因為黃國昌舉著道德高旗、指責別人不能跑到美國生小孩，所以迴力鏢才會射到自己，呼籲直球對決，不要躲在老婆的後面。

