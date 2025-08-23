為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    823立委罷免與核三重啟公投 開票結果看這裡

    核三重啟公投與7位國民黨立委罷免案今天投票，下午4時投票結束後本報將根據中選會及各地計票中心取得最新即時數據，提供讀者最準確資訊。（資料照，本報合成）

    核三重啟公投與7位國民黨立委罷免案今天投票，下午4時投票結束後本報將根據中選會及各地計票中心取得最新即時數據，提供讀者最準確資訊。（資料照，本報合成）

    2025/08/23 15:56

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕核三重啟公投與7位國民黨立委罷免案今天投開票，投票時間自上午8時至下午4時，本報下午4時後根據中選會及各地計票中心取得最新即時數據，提供讀者最準確資訊。

    本次面臨罷免投票的7席國民黨籍立法委員分別是新北市第11選區羅明才、新竹縣第2選區林思銘，台中市第2選區顏寬恒、第3選區楊瓊瓔及第8選區江啟臣，南投縣第1選區馬文君與第2選區游顥；另公投主文為「您是否同意第三核能發電廠經主管機關同意確認無安全疑慮後，繼續運轉」。

    此外，罷免與公投的通過門檻也不同。針對罷免門檻，公職人員選罷法第90條規定，罷免案投票結果，有效同意票數多於不同意票數，且同意票數達原選舉區選舉人總數1/4以上（25%以上），即為通過。

    至於公投門檻，依公投法規定，有效同意票須多於不同意票，且同意票達投票權人總額1/4以上即為通過，以這次全國性公投案投票權人為2000萬2091人來說，過關門檻至少要有500萬523張同意票。

    823罷免·公投即時開票專頁

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播