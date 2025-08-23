823立委罷免與核三重啟公投 開票結果看這裡

核三重啟公投與7位國民黨立委罷免案今天投票，下午4時投票結束後本報將根據中選會及各地計票中心取得最新即時數據，提供讀者最準確資訊。（資料照，本報合成）

2025/08/23 15:56

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕核三重啟公投與7位國民黨立委罷免案今天投開票，投票時間自上午8時至下午4時，本報下午4時後根據中選會及各地計票中心取得最新即時數據，提供讀者最準確資訊。

本次面臨罷免投票的7席國民黨籍立法委員分別是新北市第11選區羅明才、新竹縣第2選區林思銘，台中市第2選區顏寬恒、第3選區楊瓊瓔及第8選區江啟臣，南投縣第1選區馬文君與第2選區游顥；另公投主文為「您是否同意第三核能發電廠經主管機關同意確認無安全疑慮後，繼續運轉」。

此外，罷免與公投的通過門檻也不同。針對罷免門檻，公職人員選罷法第90條規定，罷免案投票結果，有效同意票數多於不同意票數，且同意票數達原選舉區選舉人總數1/4以上（25%以上），即為通過。

至於公投門檻，依公投法規定，有效同意票須多於不同意票，且同意票達投票權人總額1/4以上即為通過，以這次全國性公投案投票權人為2000萬2091人來說，過關門檻至少要有500萬523張同意票。

