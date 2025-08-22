賴清德：國防預算2030年前將達到GDP5％

賴清德總統今（22）日上午前往宜蘭勗勉海軍一六八艦隊。（截自賴清德臉書）

2025/08/22 15:25

〔記者蘇永耀／台北報導〕賴清德總統今（22）日上午前往宜蘭勗勉海軍一六八艦隊時表示，明年度國防預算將占GDP3.32%，也可望在2030年前比照北約的標準，達到GDP 5%，展現守護國家安全、保護民主自由人權的決心，政府也將持續修建營舍空間，改善國軍福利待遇，並支持國防自主，讓台灣的軍工產業強化國防力量，達成永續雙贏。

總統登艦後，先視導戰情操演及聽取相關任務簡報；午間並與官兵代表會餐及頒發加菜金，慰勉官兵辛勞。

請繼續往下閱讀...

賴清德表示，投身軍旅、保家衛國是非常辛苦也值得驕傲的志業，這不僅是一份工作，更是責任的承擔。海軍全天候護衛海疆，無論是在岸上或海上，因為有大家日夜堅守崗位，才能讓國人有安全的生活環境。今年海軍一六八艦隊在「漢光演習」、「立即備戰操演」、「海峽雷霆軍演預應」以及「東馬運補護航」等各項演訓任務中，都充分展現海軍優質的專業職能以及平日勤訓精練的成果。

他說，中國數年來對台威脅與日俱增，面對灰色地帶侵擾的頻率持續提升，國軍弟兄姊妹不畏壓力，精準掌握敵情、強化戰訓本務，是國人安心的依靠。也提醒大家在操演時務必掌握每一個環節，同時也要持續精進保密工作，提高警覺，任何軍旅的微小日常都可能是敵人夢寐以求的情資。

總統強調，未來政府會繼續增加國防預算，明年度國防預算將占GDP3.32%，也可望在2030年前比照北約的標準，達到GDP 5%。不僅展現守護國家安全、保護民主自由人權的決心，同時也願意跟國際社會肩並肩站在一起，共同發揮威懾力量，以維護印太的和平穩定。

總統也提到，除對外軍事採購，也會持續支持國防自主，包括與國際友盟國家共同合作，從研發設計到生產製造等。不僅可以增加國防力量，也能帶動軍工產業發展，讓台灣的軍工產業永續支援國軍、強化國防力量，這才是永續雙贏之道。此外，籌措進來的武器裝備，包含下一代巡防艦、無人載具的獲得，以及國軍所有軍事需求的汰舊換新，政府都會給予支持，堅定做國軍的後盾，與時俱進，提升國軍整體戰力。

包括國安會秘書長吳釗燮、國防部長顧立雄、海軍司令唐華、艦指部指揮官吳立平、作戰區指揮官陳文星、一六八艦隊艦隊長姚樂輝等亦出席是項活動。

賴清德總統今（22）日上午前往宜蘭勗勉海軍一六八艦隊。（截自賴清德臉書）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法