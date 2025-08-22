核三延役公投倒數！王惠美引「黃仁勳談核能」言論網炸鍋

彰化縣長王惠美於臉書表態支持核三延役，引發熱議。（縣府提供）

2025/08/22 15:42

〔記者張聰秋／彰化報導〕核三延役公民投票明天（23日）登場，彰化縣長王惠美今天在其臉書表態支持，並引用輝達執行長黃仁勳「沒有能源就沒有工業成長」的談話，強調核能是重要選項。貼文一出，立即在網路掀起激烈討論，有網友留言支持，卻有不少網友炸鍋，痛批不要把危險推給別人，正反意見互槓，留言區瞬間成為戰場。

王惠美在貼文指出，再生能源雖具環保、低碳優點，但成本偏高。她舉例，台電購買太陽光電每度約4至5元、離岸風電更高達6至7元，政府過去3年已經連續補貼台電4,000億元，若不調整能源結構，台電虧損恐成為產業與納稅人沉重負擔。

她並直言，目前台灣面臨美國加徵關稅挑戰，已有廠商放無薪假，甚至傳出老牌企業關廠，在此情況下，若核三除役，將導致用電成本更高。若改用燃煤電廠，又會對環境和民眾健康造成傷害。

王惠美指出，世界各國仍持續發展核電，台灣若堅守「非核家園」神主牌，恐不利於經濟發展與就業安定。她強調，「顧經濟、安民心」是執政者的責任，若電價高漲、經濟困境加深，恐讓人民「貧而怨之」，進一步造成社會動盪。

她最後呼籲民眾，明天公投要做出最明智的選擇，投下「同意核三延役」的一票，讓台灣能與歐美國家站在同一條路上。

不過，該貼文立刻引來不同聲音。支持者留言「同意核三延役」、「支持核三公投」、「有志一同」；反對者則反擊「自己縣市不想蓋的東西，利用公投硬要別的縣市承擔危險」、「既然這麼重要，那彰化蓋嗎？」、「請縣長別再高攀中央議題，好好解決全台最低薪的彰化問題」甚至有人嘲諷，「乾脆在彰化沿海蓋核五，對二林工業園區發展一定有幫助」。

王惠美今在臉書引用輝達執行長黃仁勳「沒有能源就沒有工業成長」的談話，表態支持核三延役公投，貼文隨即引來網友正反激烈留言。（擷取王惠美臉書）

