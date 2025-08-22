為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    揭黃國昌話術疑點 翁達瑞：該不會太太懷孕後專程飛到美國生產？

    民眾黨主席黃國昌。（資料照）

    民眾黨主席黃國昌。（資料照）

    2025/08/22 15:54

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨主席黃國昌被爆兒子疑似有美國籍，他昨日僅回應表示，妻子非常不滿，更要求他不要回應。對此學者翁達瑞（陳時奮）表示，黃國昌的兒子在2003年7月之後才出生。黃國昌在2002年就取得博士學位，為何兒子會在2003年7月之後才在美國出生？該不會是太太懷孕後專程飛到美國生產的吧！

    翁達瑞在臉書PO文表示，黃國昌的閃躲反讓他覺得可疑。以下是翁達瑞的說明，黃國昌曾在美國康乃爾大學就讀。如果兒子在他就學期間出生，擁有美國籍正常，無不可告人之處。如果黃國昌刻意讓兒子在美國出生，以便取得美國籍，那就很有問題。

    翁達瑞指出，根據他手邊的資料顯示，黃國昌在2000年就已經結束康乃爾大學的課業，到東京大學當一年研究生，再回到康乃爾擔任訪問學者，同時完成博士論文的口試，根據四叉貓的資料，黃國昌的兒子在2003年7月之後才出生。黃國昌在2002年就取得博士學位，為何兒子會在2003年7月之後才在美國出生？

    翁達瑞質疑，該不會是黃國昌太太懷孕後專程飛到美國生產的吧！如何破解黃國昌用來轉移焦點的政客話術？以上就是翁達瑞的示範。接著，他要請黃國昌面對實質的問題：你兒子是否擁有美國籍？若有，取得的過程如何？黃國昌應該說清楚、講明白！

