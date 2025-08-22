防業者幫中國洗產地！ 交部擬提高產地通報、標示不實罰鍰至300萬

交通部研擬自由貿易港區設置管理條例修正草案，擬將貨物產地通報及產地標示不實的違規行為，由現行最高處罰30萬元罰鍰，比照貿易法提高至300萬元。 （圖為基隆港務分公司提供）

2025/08/22

〔記者吳亮儀／台北報導〕交通部今天（22日）宣布，近期美國實施新關稅政策，為避免外國貨品經由我國自由貿易港區違規轉運出口，以規避高額關稅，交通部已研擬自由貿易港區設置管理條例修正草案，擬將貨物產地通報及產地標示不實的違規行為，由現行最高處罰30萬元罰鍰，比照貿易法提高至300萬元。

這項措施雖未明講是針對中國，但實際上就是為了防止我國業者私下幫助中國貨物「洗產地」。交通部表示，防範違規轉運行為是政府當前重要政策之一，海關持續落實「事前嚴防、事中嚴查、事後嚴處」的「三嚴」措施。

經濟部貿易署公告自今5月7日起出口，我國產製（MIT）貨品至美國，業者應簽具「輸美國貨品原產地聲明書」；交通部則透過向自由貿易港區事業加強宣導、強化專責人員教育訓練，偕同海關加強查核及成立違規輔導小組等精進管理作為，以共同防範違規轉運行為。

考量現行「自由貿易港區設置管理條例」規定，自由貿易港區貨物有報單產地通報不實，或貨物產地標示不實之裁罰金額為3萬元至30萬元，相較課（保）稅區係依貿易法規定的罰鍰上限300萬元有差距，為避免不法業者透過自由貿易港區從事違規轉運之行為，因此參考貿易法規定，研擬修正「自由貿易港區設置管理條例」相關規定提高裁罰金額。

交通部航政司進一步說明，修正「自由貿易港區設置管理條例」第十七條之一、第三十八條、第三十八條之一修正條文，明定自由貿易港區事業應遵循貨物產地標示相關義務規範，針對自由貿易港區事業有報單產地通報不實者、通報貨物進出自由貿易港區或存儲於自由貿易港區期間產地標示不實者、以及輸往國外貨物係在我國產製未依貿易法規定標示產地者，由現行按次處新台幣3萬元以上30萬元以下罰鍰，修正為處新台幣3萬元以上300萬元以下罰鍰。

情節重大者，並得由海關停止其6個月以下進儲貨物或由自由貿易港區管理機關廢止其營運許可。修正草案相關內容正進行預告，預告期滿後將依程序陳報行政院轉送立法院審議。

