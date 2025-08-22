危害國安及兒少！監察院促政府積極檢討TikTok等跨國平台管制

監察院。（資料照）

2025/08/22 15:22

〔記者方瑋立／台北報導〕監察院今（22）日公布調查報告，直指政府對TikTok等社群平台在國安風險治理與兒少保護上「消極懈怠」，未能因應潛藏重大威脅。監委強調，TikTok已被歐美多國認定涉及國安疑慮與兒少傷害，甚至淪為中共認知作戰工具，我國政府卻仍未積極管制，行政院應督同相關機關全面檢討改進。

監委林文程、賴振昌及浦忠成指出，美國國會去年即以「威脅國家安全」為由，通過TikTok「不賣就禁」法案，顯示國際高度警覺；但台灣在立法與治理上卻仍零散無力。監院三大委員會本月12日審議調查報告，確認政府在社群平臺風險評估、兒少隱私保障、跨國協調與查處能量方面均有不足，對TikTok涉及違反自律規範、蒐集兒少個資、及作為中共工具等問題，態度過於被動。

請繼續往下閱讀...

調查報告直指，TikTok威脅主要有二。首先是對兒少的危害。平台為衝高用戶量，推播危險挑戰遊戲，已在全球造成逾百名兒少死亡，更多人健康受損。執行長周受資甚至坦承不讓孩子使用TikTok，顯見風險嚴重。根據「TCS台灣傳播調查資料庫」，2023年國內9至12歲學童使用TikTok比率高達46.1%，推算人數近38萬，顯示自律規範形同虛設，兒少個資恐遭中共掌握。

其次是國安威脅。歐盟調查已證實TikTok將用戶資料儲存於中國伺服器，並祭出5億3千萬歐元罰款。另有學術研究與國際媒體指出，TikTok透過演算法壓制不利中共內容、擴大親中敘事，淪為宣傳與對台認知作戰工具。英國「金融時報」更警告，中共藉TikTok介入台灣資訊空間，已對前景構成威脅。

監委強調，政府在「數位服務中介法」立法受挫後，對跨國平台治理消極，任由訊息透過不透明演算法散布，對自律條款無課責機制，對TikTok與小紅書等國安疑慮缺乏作為。監院呼籲行政院督促相關部會立即檢討改進，建構健全的平臺治理制度，以免危及兒少安全與國家安全。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法