    首頁　>　政治

    點頭參選宜蘭縣長？總統賴清德蘇澳參香 林國漳首度同框

    總統賴清德參拜媽祖廟，與廟方人員熱情互動。（記者王峻祺攝）

    總統賴清德參拜媽祖廟，與廟方人員熱情互動。（記者王峻祺攝）

    2025/08/22 15:00

    〔記者王峻祺／宜蘭報導〕總統賴清德今天下午到宜蘭蘇澳與漁民座談，會前先至進安宮、南天宮參拜媽祖，祈求國泰民安。被賴清德勸進參選宜蘭縣長的宜蘭縣信賴之友會理事長林國漳律師也罕見現身，這是參選傳聞後，2人首度同框且互動良好，極具象徵性意義，引發地方政壇關注，揣測林是否已經點頭願意參選？

    賴清德今天下午預計2點45分到蘇澳區漁會與漁民座談，針對美國關稅調升，說明台灣對外出口漁業因應政策，並聽取漁民心聲，將協助降低衝擊。

    會前賴清德先到今年主辦蘭陽媽祖文化節海陸遶境的進安宮參拜媽祖，以主祭官身分上香、獻花及獻果，祈求國泰民安、國運昌隆，並為「恩潤生民」匾額揭牌；隨後前往南天宮參拜時，林國漳突然現身，並站在總統左側陪同參拜，2人罕見同框引關注。

    南天宮參拜後，總統和廟方人員走進會議室晤談，靦腆的林國漳在民進黨宜蘭縣黨部主委邱嘉進輕拍下一起進入會議室；據轉述2人互動良好，眾人主要聚焦討論關稅及漁業因應政策，賴清德還邀林國漳加入漁業小組聯繫平台，稱他是「大律師」，能協助漁民解決問題。

    民進黨佈局2026宜蘭縣長選戰，賴清德希望黨內宜蘭縣檯面上政治人物都不要參選，推舉新人營造新氣象。去年12月17日親自到宜蘭勸進林國漳，強調明年底縣長選舉，對宜蘭未來發展很重要，同時分享自己從政經驗，希望林國漳以大局為重。

    面對勸進一事，林國漳始終低調，上月底受訪時強調會繼續幫總統深入地方傾聽民意，「到目前為止真的沒有意願。」不過，今天特地出席賴清德參拜及座談行程，晚間又要率領信賴青年分會及各選舉參選人，以「團結、傳承」為主題參與宜蘭市水燈節活動及遊街，被外界視作是「母雞（縣長參選人）帶小雞」，參選動作愈來愈明顯。

    總統賴清德參拜蘇澳南天宮媽祖廟，林國漳（右2）陪同。（記者王峻祺攝）

    總統賴清德參拜蘇澳南天宮媽祖廟，林國漳（右2）陪同。（記者王峻祺攝）

    總統賴清德今天下午到宜蘭蘇澳與漁民座談，會前到南天宮參拜媽祖，祈求國泰民安，外傳被賴清德勸進的宜蘭縣信賴之友會理事長林國漳律師（右3）也罕見現身。（記者王峻祺攝）

    總統賴清德今天下午到宜蘭蘇澳與漁民座談，會前到南天宮參拜媽祖，祈求國泰民安，外傳被賴清德勸進的宜蘭縣信賴之友會理事長林國漳律師（右3）也罕見現身。（記者王峻祺攝）

