為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    賴清德：立院要求加薪會待釋憲結果或另尋機制照顧官兵

    總統賴清德今（22）日上午前往宜蘭蘇澳勗勉海軍艦指部168艦隊（總統府提供）

    總統賴清德今（22）日上午前往宜蘭蘇澳勗勉海軍艦指部168艦隊（總統府提供）

    2025/08/22 14:09

    〔記者蘇永耀／台北報導〕總統賴清德今（22）日上午前往宜蘭蘇澳勗勉海軍艦指部168艦隊，除感謝國軍應處威脅，守護海疆。總統也特別談及加薪議題說，他上任後就接受國防部長顧立雄的要求為國軍加薪。至於立法院，個別委員所提出來的加薪，因涉及違憲，我們靜待司法院大法官判決。如果沒有違憲我們會追補，如果有違憲，可能我們要用另外的方式來照顧我們的國軍。

    賴清德說，政府會持續增加國防預算，明年度的預算已經編列出來，比照北約的標準，明年我國國防預算將達到GDP的3.32%，我們也渴望在2030年之前比照北約標準，達到GDP5%，這不僅僅是展現我國守護國家安全、保護民主自由人權的決心，同時我們也願意跟國際社會肩並肩站在一起，共同發揮威懾的力量，以發揮印太的和平穩定。

    他說，這不僅僅在國防預算，來強化國防力量，我們在營舍空間的修建，也是秉持蔡英文前總統的興安計劃，持續來改善我們的房舍。現在我們所用的餐聽、這棟大樓，應該也是興安計劃的一環。另外，在福利待遇上也會持續改善，他上任總統之後，就接受國防部長顧立雄的要求為國軍加薪，這部分主計總處也已經編列，大家就可以得到這份加薪。

    賴清德並說，至於立法院，個別委員所提出來的所謂的加薪，因為有涉及違憲的問題，我們靜待司法院大法官判決之後，再來決定後續的進行。如果沒有違憲我們會追補，如果有違憲，可能我們要用另外的方式，由政府、總統、行政院、國防部尋其他的方式來照顧我們的國軍。

    總統並說，蔡前總統任內最後一年替軍公教加薪4%，去年我也替軍公教加薪3%，今年他剛剛提到，特別為國軍來加薪，所以其實對國軍官兵福祉的照顧政府都持續在進行，這點希望大家也能夠了解。

    賴清德強調，另外增加國防預算，強化國防力量，除了對外軍事採購，我們希望能夠自製、國防自主。不管是跟國際友盟國家共同合作，從研發、設計、生產製造通通都可以合作。一方面增加我們國防力量，二方面帶動我們的軍工產業，這樣的話讓台灣的軍工產業可以永續支援國軍、強化國防力量，這個才是永續雙贏之道。

    賴總統並說，我們籌措精良的武器裝備，包含下一代巡防艦，剛剛簡報說正在進行濟陽艦的汰舊換新，這部分他很支持，對國軍所有的汰舊換新、軍事需求，這個他都會來支持。另外也會特別強調無人載具的獲得，政府會堅定做國軍的後盾，與時俱進，提升國軍整體戰力。

    總統賴清德今（22）日上午前往宜蘭蘇澳勗勉海軍艦指部168艦隊（總統府提供）

    總統賴清德今（22）日上午前往宜蘭蘇澳勗勉海軍艦指部168艦隊（總統府提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播