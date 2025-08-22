賴清德：立院要求加薪會待釋憲結果或另尋機制照顧官兵

總統賴清德今（22）日上午前往宜蘭蘇澳勗勉海軍艦指部168艦隊（總統府提供）

2025/08/22 14:09

〔記者蘇永耀／台北報導〕總統賴清德今（22）日上午前往宜蘭蘇澳勗勉海軍艦指部168艦隊，除感謝國軍應處威脅，守護海疆。總統也特別談及加薪議題說，他上任後就接受國防部長顧立雄的要求為國軍加薪。至於立法院，個別委員所提出來的加薪，因涉及違憲，我們靜待司法院大法官判決。如果沒有違憲我們會追補，如果有違憲，可能我們要用另外的方式來照顧我們的國軍。

賴清德說，政府會持續增加國防預算，明年度的預算已經編列出來，比照北約的標準，明年我國國防預算將達到GDP的3.32%，我們也渴望在2030年之前比照北約標準，達到GDP5%，這不僅僅是展現我國守護國家安全、保護民主自由人權的決心，同時我們也願意跟國際社會肩並肩站在一起，共同發揮威懾的力量，以發揮印太的和平穩定。

他說，這不僅僅在國防預算，來強化國防力量，我們在營舍空間的修建，也是秉持蔡英文前總統的興安計劃，持續來改善我們的房舍。現在我們所用的餐聽、這棟大樓，應該也是興安計劃的一環。另外，在福利待遇上也會持續改善，他上任總統之後，就接受國防部長顧立雄的要求為國軍加薪，這部分主計總處也已經編列，大家就可以得到這份加薪。

賴清德並說，至於立法院，個別委員所提出來的所謂的加薪，因為有涉及違憲的問題，我們靜待司法院大法官判決之後，再來決定後續的進行。如果沒有違憲我們會追補，如果有違憲，可能我們要用另外的方式，由政府、總統、行政院、國防部尋其他的方式來照顧我們的國軍。

總統並說，蔡前總統任內最後一年替軍公教加薪4%，去年我也替軍公教加薪3%，今年他剛剛提到，特別為國軍來加薪，所以其實對國軍官兵福祉的照顧政府都持續在進行，這點希望大家也能夠了解。

賴清德強調，另外增加國防預算，強化國防力量，除了對外軍事採購，我們希望能夠自製、國防自主。不管是跟國際友盟國家共同合作，從研發、設計、生產製造通通都可以合作。一方面增加我們國防力量，二方面帶動我們的軍工產業，這樣的話讓台灣的軍工產業可以永續支援國軍、強化國防力量，這個才是永續雙贏之道。

賴總統並說，我們籌措精良的武器裝備，包含下一代巡防艦，剛剛簡報說正在進行濟陽艦的汰舊換新，這部分他很支持，對國軍所有的汰舊換新、軍事需求，這個他都會來支持。另外也會特別強調無人載具的獲得，政府會堅定做國軍的後盾，與時俱進，提升國軍整體戰力。

