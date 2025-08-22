823倒數最後一天！ 民進黨雙北齊力 助罷團「拔羅波」

民進黨發言人吳崢與公民罷團「拔羅波」把握最後時刻在大新店區車掃。（記者翁聿煌攝）

2025/08/22 13:50

〔記者翁聿煌／新北報導〕8月23日罷免投票倒數24小時，民進黨新北市黨部22日與「拔羅波 罷免羅明才」公民團體，和台北市黨部主委張茂楠，新北市議員陳乃瑜、陳永福，台北市議員趙怡翔及民進黨發言人吳崢，隨著「大文山來罷」車隊掃街前進深坑、安坑與新店市區等地，把握最後機會和民眾宣傳罷免投票。

「拔羅波 罷免羅明才」公民團體志工代表「大班」表示，從第一階段連署過關，到第二階段連署衝出超過3萬4千份連署書，直到現在投票前夕，每一位志工從冬天拚到夏天，儘管知道困難重重，依然努力拚到最後，也邀請民眾今晚到「新店建國游泳池」參加「選前之夜」，明天再一起出門投票。

「大班」說，一路走來相當不容易，每一位志工夥伴都盡到十二萬分的誠意和努力，盼能說服每位大文山地區民眾，一起為大文山地區換一位更專業、更為地方發聲的立委，她表示，許多夥伴從小在新店長大，但立法委員卻從未更換，甚至也看不見他平時為選民服務的身影，呼籲民眾把握這次罷免的機會，今天一人拉兩票，明天一起去投票，讓國民黨立委看見，罷團希望地方改變的決心。

張茂楠說，新北和台北是共同生活圈，今天他來到新店和公民團體一起車掃，就是希望集結雙北的力量，讓更多民眾了解「罷免」是憲法賦予人民的權利，吳崢指出，823即將進行投票的7個選區，都是國民黨長期擁有地方組織優勢的選區，許多人都不看好罷免能成功，但在地的公民團體和民進黨公職一起努力，不斷號召民眾一起站出來，加入這場守護民主的公民運動，進而凝聚成一股十分難能可貴的民主力量。

民進黨發言人吳崢（左）與黨公職人員和罷團「拔羅波」把握最後時刻在大新店區拜託支持。（記者翁聿煌攝）

