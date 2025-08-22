賣地女王再出手?中市地政局9月標售中市173筆土地 議員批盧：又來了

地政局此次標售水湳經貿園區逢大段配餘地區位緊鄰重大建設。（市府提供）

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市政府地政局將於9月9日辦理「台中市水湳機場原址區段徵收區」17筆配餘地、「台中市第13期大慶市地重劃區」20筆抵費地及「台中市第14期美和庄市地重劃區」136筆抵費地公開標售；對此，民進黨議員痛批盧秀燕根本就要是要卸任賣光光台中市土地。

地政局表示，將在9月9日標售「台中市水湳機場原址區段徵收區」、「台中市第13期大慶市地重劃區」及「台中市第14期美和庄市地重劃區」三區的配餘地及抵費地，共173筆土地，可透過土地標售促進土地活化使用，帶動地區繁榮發展。

地政局表示，水湳機場原址區段徵收區位於台中核心區域，其中水湳經貿園區擁有「台中之肺」美譽的中央公園貫穿南北，而第13期重劃區擁有捷運綠線及台鐵兩大交通動脈，且鄰近高鐵台中站，內外交通路網便捷，第14期重劃區提供建設台中巨蛋用地，加上完工在即的大型百貨商場，與台中洲際棒球場串連一氣，且坐擁規劃完整的水湳生態公園與麻園頭溪河道。

對此，民進黨議員陳淑華痛批，盧秀燕任內賣地已超過千億元，即使標脫率創低還堅定的賣地，盧秀燕擺明就是2026年卸任前，拚盡全力賣掉台中市土地。這都是台中市民共有的財產，盧秀燕就是要賣光光，完全不顧及台中市財政的長遠規劃，完全犧牲市民權益，盧秀燕到底所為何為不言可喻。

陳淑華說，盧秀燕賣地千億元的錢被她拼命花，台中市總預算年年暴增沒有明確的方向，錢被盧秀燕亂花，把千億的台中市資產當做私人資產使用，也沒有用來還債，還屢屢辯稱沒錢分享給市民，拒絕普發給市民，一貫的同樣政策兩套標準。

民進黨市議員張芬郁表示，距離上次土地標售不到兩個月，這次再標售173筆，質疑盧市長在最後任期趕著「出清土地」，而非計畫性的財務調度，坐實「賣地女王」稱號。

