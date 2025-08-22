核三延役公投 基隆投票人數比林沛祥罷免案多14711人

核三延役公投將於明天（23日）登場，基隆市選委會公布基隆市有投票權的總人數，共計有31萬8691人。相較7月26日才落幕的立委林沛祥罷免案投票人數30萬3980人，多了1萬4711人，主要是18歲到20歲的公民投票「首投族」。（記者俞肇福攝）

2025/08/22 15:57

〔記者俞肇福／基隆報導〕核三延役公投將於明天（23日）登場，基隆市選委會公布基隆市有投票權的總人數，共計有31萬8691人。相較7月26日才落幕的立委林沛祥罷免案投票人數30萬3980人，多了1萬4711人，主要是18歲到20歲的公民投票「首投族」。

以選舉區區分，安樂區7萬264人最多，其次依序為信義區有4萬6844人、中正區4萬6445人、七堵區有4萬6077人、仁愛區有3萬3936；投票人數最少的行政區則為暖暖區僅有3萬3766人。

請繼續往下閱讀...

基隆市選委會表示，有關全國性公民投票案第21案基隆市投票權人人數已完成確定統計，共計有31萬8691人，並於日前在基隆市選舉委員會及各區公所公告。只要國民年滿18歲，即2007年8月23日（包括當日）以前出生，在中華民國繼續居住6個月以上，無受監護宣告（禁治產宣告）者，即可參與本次全國性公民投票。

基隆市選委會指出，民眾可依自己戶籍地上網查投票地點，投票通知單都已送至家戶，民眾如未收到，可逕向戶籍所在地的區公所查詢；請投票人於投票時間內攜帶國民身分證、印章和投票通知單，到指定的投票所投票。投票人領得公投票後，使用選舉委員會製備的圈選工具，自行圈選，並將公投票摺疊投入票匭。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法